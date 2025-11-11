Detenida una mujer por presunto tráfico de drogas en Castro Urdiales

La Guardia Civil intervino 16 envoltorios con diferentes cantidades de hachís y marihuana, así como dinero de posibles ventas.

Fue sorprendida en la terraza de un local hostelero.

11 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de una mujer de 29 años de edad, residente en Castro Urdiales, como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

En el registro a un bolso de la mujer detenida, los agentes encontraron 9 envoltorios con diferentes cantidades de hachís, y otros 7 con marihuana, que, por su forma de dosificación, se presume que estaban preparados para su venta al menudeo. También se la encontró en su poder billetes de 50, 20, 10 y 5 euros, que se sospecha sean fruto de ventas ya realizadas.

La tarde del pasado domingo, efectivos de la Guardia Civil de Castro Urdiales realizaron una inspección a un establecimiento hostelero de su localidad, lugar donde se sospechaba que algunos clientes podían consumir droga, o incluso, realizar ventas de las mismas al menudeo.

Al llegar los agentes al local, en su terraza notaron un olor compatible con alguna sustancia estupefacientes, localizando a una persona que la estaba consumiendo, siendo denunciada por ello.

A una mujer identificada igualmente en dicha terraza, en un bolso, se le hallaron los 16 envoltorios con hachís y marihuana, y en una cartera los billetes de diferentes valores reseñados.

Dicha mujer, finalmente fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, interviniendo los estupefacientes y el dinero, siendo trasladada a las dependencias de la Guardia Civil del Puesto Principal de Castro Urdiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.