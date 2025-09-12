Cruz Roja formó a más de 3.200 cántabros en Primeros Auxilios
La conmemoración del Día Mundial de los Primeros Auxilios, que se celebra todos los años el segundo sábado de septiembre (13 de septiembre este año), supone una ‘oportunidad para sensibilizar a la
población sobre la importancia de adquirir conocimientos y habilidades que permitan salvar vidas’, afirma Cruz Roja Cantabria.
En Cantabria más de 3.200 personas se formaron en Primeros Auxilios a partir de los cursos y talleres organizados desde las oficinas de Cruz Roja en Torrelavega, Laredo, Santoña, Reinosa, Potes, Ramales, Castro Urdiales, Sarón y Santander.
La entidad recuerda la necesidad de concienciar sobre la importancia de renovar esos conocimientos y practicar para llegado el caso saber cómo actuar. Este año, la atención de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se centra en la relación entre los primeros auxilios y el cambio climático, bajo el lema “Salvando vidas en un clima cambiante”.
Cruz Roja explica que los primeros auxilios desempeñan un papel crucial en la prevención y gestión de
situaciones de emergencia. De hecho, la formación en primeros auxilios no solo consiste en aprender
habilidades técnicas, sino que también crea conciencia sobre los riesgos medioambientales y promueve
comportamientos preventivos.
