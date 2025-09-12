  • 12 de septiembre de 2025
La Guardia Civil investiga a un conductor que usaba un puntero láser contra otros vehículos

Gracias a la colaboración ciudadana se pudo averiguar la identidad del presunto autor de los hechos.

12 de septiembre de 2025.- Efectivos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Tráfico de Cantabria han procedido a instruir diligencias en calidad de investigado, a un varón de 24 años de edad y vecino de Bilbao (Bizkaia) como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir su vehículo durante la noche utilizando un puntero láser dirigido al resto de conductores de la vía, a los que produjo deslumbramiento y ceguera momentánea.

A mediados del mes de agosto y gracias a la colaboración ciudadana, que facilitó pruebas gráficas, se inició una investigación al tener conocimiento de los hechos descritos, que se habían producido en la autovía A-8, a la altura del término municipal de Bárcena de Cicero.

Los agentes, tras analizar las diferentes pruebas, pudieron determinar el tipo de vehículo y la titularidad del mismo, logrando finalmente identificar a su conductor.

La pena que lleva aparejada este tipo de delito, según el vigente código penal, puede ser castigada con entre seis meses y dos años de prisión.

