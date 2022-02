C´s insta al Gobierno de Cantabria a publicar los criterios de evaluación de las convocatorias de puestos de trabajo de la Oficina de Proyectos Europeos

• Félix Álvarez defiende que el Portal de Transparencia también recoja la publicación de las actas del comité de evaluación en cada proceso de selección

Santander, viernes 18 de febrero de 2022. El Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) ha presentado una moción en la que insta al bipartito PRC-PSOE a publicar en el Portal de Transparencia los criterios de evaluación, de forma detallada, en todas las convocatorias de puestos de trabajo de la Oficina de Proyectos Europeos, después de interpelar a la consejera de Economía, la socialista María Sánchez, acerca de las pautas seguidas por su departamento para contratar al nuevo director del organismo.

“Casualmente”, ha subrayado el portavoz de Cs en el Parlamento, Félix Álvarez, “procede del Tecnológico de Monterrey de México, al igual que la nueva directora de la Fundación Comillas y la directora general de Asuntos Europeos”. “Se lo dijimos en el Pleno a María Sánchez: no es ilegal lo que han hecho, pero es del todo inmoral”, ha enfatizado Álvarez, quien ha defendido que el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria también recoja la publicación de las actas del comité de evaluación en cada uno de los procesos selectivos que se desarrollen.

“Los cántabros preferimos que no nos mientan de esta manera; que no engañen: si colocan en cada puesto a quien les da la gana, no a quien más méritos acumula, pues se dice y asunto”, ha manifestado el líder de los liberales, para quien “es obsceno jugar desde las instituciones con la ilusión y el futuro de perfiles brillantes que, en la gran mayoría de casos, han estado formándose durante años, acaparando experiencia, para finalmente quedarse con cara de tontos al comprobar que nada cambia, que todo sigue las mismas normas de chiringuito de siempre”.

Por último, Cs ha apostado en su moción por realizar una auditoría externa de gestión y de recursos humanos de la Oficina de Proyectos Europeos para evaluar si su funcionamiento es correcto, así como para comprobar si los puestos de trabajo y los perfiles que los ocupan son los idóneos. “Esperamos que esto les haga recapacitar, señores del Gobierno. Los puestos deben ser ocupados por méritos y experiencia, no porque a ustedes les vaya bien devolver un favor por aquí, pagar un servicio prestado por allá”, ha concluido Félix Álvarez.