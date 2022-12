El sindicato alerta de las “presiones” recibidas para acelerar la firma del nuevo convenio y del “mal servicio” que presta la concesionaria a los pacientes

CSIF denuncia al SCS y a Ambuibérica ante el ‘impago’ de la paga extraordinaria de Navidad

El sindicato CSIF ha presentado “una demanda de conflicto colectivo contra el grupo empresarial HP Group, al que pertenece Ambuibérica y contra el Servicio Cántabro de Salud (SCS) como responsable civil subsidiario ante el impago de la paga extraordinaria de diciembre sin motivo a sus 480 trabajadores”.

Según explica Hermenegildo Cabañero, delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y presidente del comité de empresa de la concesionaria encargada de prestar el servicio de ambulancias en la comunidad autónoma,»tenían hasta el día 7 para haberla abonado”, lamentó.

En verano, de hecho, “pasó lo mismo. Cobramos tarde y de manera fraccionada: el 50% de la paga de julio en agosto y la otra mitad en septiembre, después de varios conflictos colectivos y tras haber hablado con la gerencia del SCS y el consejero de Sanidad”.

El sindicato opina que «llueve sobre mojado. Un “maltrato sistemático” que no ocurre en otras regiones donde opera Ambuibérica». “A la empresa le interesa generar conflicto en Cantabria como medida de presión a la plantilla para que, al sentirnos coaccionados, firmemos apresuradamente el convenio que estamos negociando desde 2020. No le importa perjudicar a casi medio millar de familias trabajadores, con el único fin de poder optar a la próxima licitación del servicio de ambulancias y nos pone toda clase de trabas a la hora de ejercer nuestro derecho de representación sindical, por lo que también reclamamos una indemnización de 6.000 euros en la denuncia”.

Según abundó el delegado de CSIF, se trata de “una estrategia empresarial para que nos movilicemos y presionar, de este modo, a la consejería de Sanidad para que saque el servicio a concurso público cuando antes. Algo que no aceptamos, de ninguna manera, sin acordar antes un convenio que mejore nuestra precaria situación laboral”. Cabañero lo tiene claro. “Si tuviésemos unas condiciones de trabajo dignas, con una actualización salarial suficiente, lo más adecuado sería convertir el transporte en ambulancia en un servicio público para dejar de sufrir estos constantes abusos empresariales”.

“Maltrato” al usuario

Sin embargo, los empleados de Ambuibérica no son los únicos perjudicados por esta situación, pues la atención que reciben los usuarios por parte de la concesionaria es ‘aún peor’. “Si no hacemos paros, es por no dañar más al paciente que bastante maltratado está con la gravísima falta de personal que padecemos”.

A ello hay que sumar otras problemáticas como la conflictividad laboral y extremos como “los retrasos continuados en las consultas por la citada falta de personal”, sin olvidar que “hay altas hospitalarias que no salen a tiempo y el enfermo se queda un día más ingresado, porque la empresa no incorpora gente para trasladarle”.

La gestión de las ambulancias que acumula “numerosas sentencias judiciales” contra Ambuibérica y su “reiterado incumplimiento” por parte de la mercantil supone un comportamiento “ilegal y peligroso” mantenido en el tiempo gracias a la “inacción” del Gobierno de Cantabria, zanja Cabañero.