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San Vicente de la Barquera refuerza su papel como Kilómetro 0 del Camino Francés y el Camino Lebaniego

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-Alcaldes de 11 municipios gallegos han visitado San Vicente de la Barquera y Santo Toribio durante dos días de confraternización entre Cantabria y Galicia

San Vicente de la Barquera, 30/05/2026.- La alcaldesa de San Vicente de la Barquera Charo Urquiza y los concejales del Equipo de Gobierno Eva Balbín, Maripaz Martínez, Anabel Roiz y Julián Vélez han recibido a los 11 alcaldes de municipios gallegos por donde transcurre la ruta de peregrinación, para estrechar lazos de colaboración y confraternizar entre los municipios de los Caminos.

San Vicente de la Barquera es el Kilómetro 0, que también ha visitado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, quien ha asegurado que la cooperación entre los caminos Francés y Lebaniego ha ido “ganando solidez con el tiempo”.

La presidenta de la Mancomunidad, Begoña Balado, ha encabezado la comitiva de alcaldes gallegos que visitaron el Monasterio de Santo Toribio e intercambiaron presentes con los alcaldes cántabros del Camino, bajo la coordinación de la gerente de la Fundación Camino Lebaniego Pilar Gómez Bahamonde.

Urquiza, por su parte, ha puesto en valor la importancia de San Vicente de la Barquera como “cruce de los caminos” y, durante las visitas guiadas al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, la Iglesia Santa María de los Ángeles y el Convento de San Luis, ha remarcado la “importancia del turismo cultural y el amplio patrimonio histórico que tiene la villa marinera”.

David Laguillo
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David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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