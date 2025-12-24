Denuncian el uso de renos en Santander por «maltrato animal»

La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) manifiesta su total rechazo al uso de renos como reclamo en espectáculos y exhibiciones navideñas en espacios urbanos, como los que se están celebrando estos días en la ciudad de Santander, práctica que considera ‘incompatible con el bienestar animal y totalmente injustificable en una sociedad que dice avanzar en sensibilidad y respeto hacia los animales’.

DEAN recuerda que los renos son animales silvestres, no adaptados a entornos urbanos ni a la exposición constante al público, la iluminación artificial, la música, el ruido del tráfico y la manipulación continuada. Estas condiciones ‘generan en los animales altos niveles de estrés, miedo y ansiedad, afectando directamente a su bienestar físico y psicológico’.

“El estrés crónico al que se somete a estos animales se manifiesta en comportamientos de alerta permanente, intentos de huida, alteraciones en la alimentación y el descanso, y un evidente deterioro de su estado físico y emocional”, señalan desde DEAN.

Además, la organización subraya que el traslado, confinamiento en recintos reducidos, la exposición continua a la mirada y proximidad de cientos de personas, muchas de ellas niñas y niños, la imposibilidad de huir o aislarse, la alteración de sus rutinas y el transporte previo y posterior a la exhibición’ ‘constituyen una acumulación de factores de riesgo que vulneran los principios básicos de protección animal’.

“Utilizar animales vivos como decoración navideña es una forma de maltrato, aunque se intente disfrazar de tradición o espectáculo familiar”, señala Victoria Cedrún, presidenta y portavoz de la Federación.

La portavoz añade que “no hay ninguna justificación ética para someter a estos animales al estrés y al sufrimiento únicamente para hacerse una foto o atraer público”.

La Federación recuerda que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece la obligación de evitar situaciones de angustia, miedo y estrés innecesarios, principios que no se respetan en este tipo de exhibiciones, especialmente cuando se realizan en espacios urbanos y con gran afluencia de personas.

Asimismo, la organización considera especialmente grave que una administración pública permita o ampare este tipo de actividades, ‘enviando un mensaje educativo erróneo a la ciudadanía y, en particular, a la infancia, normalizando el uso de animales como objetos de entretenimiento’.

“Las ciudades deben avanzar hacia celebraciones éticas y responsables. La Navidad no puede seguir construyéndose sobre el sufrimiento de otros seres vivos”, concluye Cedrún.

Por todo ello, la Federación DEAN exige al Ayuntamiento de Santander que ponga fin a este tipo de espectáculos, ‘apueste por alternativas culturales y decorativas sin animales, acordes con una sociedad moderna, respetuosa y verdaderamente comprometida con el bienestar animal’.