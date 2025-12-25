Finaliza la mejora de la cubierta del Palacio de Deportes

Gema Igual visita los trabajos que ha realizado la empresa Talleres Metálicos Julián por importe de 137.558 euros y que han finalizado antes de la fecha prevista, ya que la previsión inicial era el mes de enero

El Ayuntamiento de Santander ha finalizado las obras de superposición de lucernario de policarbonato en la cubierta del Palacio de Deportes.

Así lo ha podido comprobar la alcaldesa, Gema Igual, durante una visita en la que ha estado acompañada de la concejala del área, Beatriz Pellón, en la que ha asistido al final de los trabajos que ha llevado a cabo la empresa Talleres Metálicos Julián por un importe de 137.558 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En este sentido, ha destacado la rapidez de los trabajos, que han terminado antes de la fecha prevista ya que la previsión inicial era el mes de enero.

Tal y como ha detallado la regidora, para no modificar las características térmicas, de diseño y configuración arquitectónica original pero sí dar estanqueidad al pabellón, la intervención ha consistido en conservar el policarbonato existente (con celdillas y cámara de aire). Ello va a permitir conservar las características térmicas para evitar condensaciones y a su vez, colocar encima otro policarbonato sencillo, sin cámara, pero sí mucho más fácil de unir y solapar en el sentido perpendicular a las caídas de la cubierta. Con este nuevo policarbonato se busca dar la estanqueidad del pabellón que ahora no tiene.

Este policarbonato, sin cámara, facilitará la creación de las pequeñas curvaturas que existen en la cubierta y que, con el policarbonato celular, no se puede, porque es rígido. También se han reparado las uniones actuales entre las chapas de policarbonato celular existentes.

Así, Igual ha informado de que el proyecto ha incluido también actuaciones como el saneado de las uniones de policarbonato, superposición de nueva cubierta de policarbonato, y desatasco de bajantes.

Finalmente, ha destacado la importancia de esta obra y ha anunciado que en breve también comenzarán los trabajos de la cubierta del pabellón exterior.