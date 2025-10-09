Desarticulada una banda que introducía grandes cantidades de cocaína en la costa Cantábrica

Operación de Guardia Civil y Policía Nacional

La droga era transportada desde el sur en vehículos dotados de dobles fondos “caletas” para el transporte seguro de la droga.

El jefe de la organización en el norte de España es un vecino de Santoña que negociaba, organizaba y aseguraba los transportes haciendo de vehículo “lanzadera”.

Las investigaciones se inician a raíz de la detención a finales del año pasado de un vecino de Asturias en el peaje de Arrigorriaga en la AP68, cuando el Servicio Fiscal de la Guardia Civil de Bizkaia en un control rutinario, incauta 58 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un vehículo. Del resultado del análisis de la información adquirida, junto a bases de datos y otros sistemas de investigación, se logra identificar a un vehículo que hace labores de lanzadera durante el transporte de la droga, sobre cuyo conductor se centran las investigaciones.

A través de los cauces de coordinación (CITCO) la Unidad investigadora tiene conocimiento de que el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Burgos ya viene realizando investigaciones sobre la misma persona por lo que se continúan las diligencias por ambos Cuerpos consiguiendo el pasado mes de agosto la detención del cabecilla de la organización y de otro varón durante el transporte de un kilo de cocaína.

Con la explotación de la Operación Buciero-Anchoa ha quedado desactivada una organización delincuencial para la introducción de droga en Bizkaia y Cantabria, con el resultado de la detención de tres personas que han ingresado en prisión, la incautación de 60 kilos de cocaína valorados en más de un millón y medio de euros, y la intervención de dos vehículos dotados de “caletas” con singulares sistemas de apertura, además de siete teléfonos móviles y 3.400 euros.

La colaboración y coordinación entre agentes de la Guardia Civil del País Vasco y de Santoña (Cantabria), en conjunto con agentes de Policía Nacional, ha sido crucial para concluir con éxito esta operación.

Se pone en conocimiento de las diligencias al juzgado de guardia de Santoña, decretando éste, el ingreso en prisión de uno de los detenidos.