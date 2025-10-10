Investigado un conductor que circulaba a 260 kilómetros por hora con siete personas en el coche

  • 10 de octubre de 2025
Algunos de los pasajeros eran menores y la investigación se inició por el visionado de vídeos subidos en las redes sociales

El conductor realizaba un viaje entre Santander y León

10 de octubre de 2025.- Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria han procedido a investigar a un varón, de 28 años y vecino de Santander, como presunto autor de conducción temeraria y exceso de velocidad, realizándolo con más pasajeros de los autorizados en el vehículo, algunos de ellos menores.

La Guardia Civil comenzó la investigación a primeros de septiembre, tras visionar dos videos subidos a las redes sociales, observando como un vehículo circulaba entre 244 y 261 km/h., con siete personas, de los cuales, dos viajaban en los asientos delanteros (conductor y copiloto) y cinco en los traseros, sin hacer uso del cinturón de seguridad. Cuatro de estas personas eran menores de edad.

El Sector de Trafico de Cantabria, inició un análisis exhaustivo de los videos, contando con la colaboración del Sector de Trafico de Castilla y León, determinando con total exactitud la ubicación donde se grabaron los hechos, siendo uno en localidad de Calahorra de Boedo (Palencia) en la Autovía A-67 y el otro en la Autovía A-231 a su paso por la localidad de El Burgo Ranero (León).

Igualmente se pudo determinar que estos hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando el vehículo circulaba desde Santander a León. Una vez identificada la placa de matrícula del vehículo y a su conductor, en fechas recientes se ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigado, al presunto responsable de estos hechos.

La persona investigada, pudiera enfrentarse a una pena de prisión de tres a seis meses y la privación del permiso de conducción de uno a cuatro años, por el supuesto delito de exceso de velocidad, o de prisión de seis meses a dos años y la privación de permiso de conducción de uno a seis años, por el delito de conducción temeraria.

