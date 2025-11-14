Detenida por robar más de ocho mil euros en joyas a la anciana para la que trabajaba en Camargo

La detenida trabajaba como empleada doméstica en la vivienda de la víctima, una mujer de 84 años de edad.

Llevaba vendiendo joyas, supuestamente sustraídas, desde el 2024.

14 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación “JOYARGO”, ha procedido a la detención de una mujer de 59 años y residente en Santander, como presunta autora de un delito de hurto de joyas en la vivienda en la que trabajaba como empleada doméstica en la localidad de Muriedas – Camargo.

Dicha persona se aprovechó de la situación de confianza con la víctima, una mujer de 84 años de edad.

A finales del mes octubre, la Guardia Civil de Camargo inició una investigación a raíz de la denuncia por el hurto de joyas en el interior de una vivienda, entre ellas anillos de oro con brillantes, collares y juegos de pendientes, valorados en 5.500 euros.

Durante la investigación, los agentes obtuvieron informaciones que apuntaban como presunta autora de los hechos a la trabajadora del hogar que la víctima tenía contratada. Estas pesquisas permitieron saber que la sospechosa había vendido joyas desde el año 2024 en un establecimiento de compraventa de oro.

De las indagaciones realizadas se pudo averiguar, que la presunta autora había vendido además de las joyas denunciadas, otras que posteriormente fueron reconocidas por la víctima como suyas, ascendiendo el valor total de lo sustraído a 8.500 euros.

Finalmente, y por estos hechos, en el presente mes de noviembre, la Guardia Civil detuvo a la mujer trabajadora doméstica, como presunta autora de un delito de hurto en el interior del domicilio donde trabajaba.

Plan Mayor Seguridad

Este hecho se enmarca dentro de las actuaciones que integran el Plan Mayor Seguridad, el cual está dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores.

La Guardia Civil, dentro de las medidas preventivas imparte charlas informativas a personas de colectivos vulnerables como las personas mayores, dando consejos de prevención y recordando la importancia de adoptar medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones.

Dentro de estos consejos, desde la Guardia Civil se recuerda a las personas mayores que no dejen grandes cantidades de dinero ni objetos de valor al alcance de personas ajenas a la familia.

Evitar en la medida de lo posible facilitar datos bancarios con personas con quienes mantengan una relación reciente para evitar ser víctimas de hechos delictivos.

Denuncia telemática

Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales: estafas informáticas con cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos y sustracción en interior de vehículos. Además, dos procedimientos administrativos: pérdida o extravío de documentación y localización de documentación.

Lo pueden realizar a través, de la Sede Electrónica https://guardiacivil.sede.gob.es/ o página web www.guardiacivil.es

No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.