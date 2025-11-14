  • 14 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. El viento arranca…

Foto: 112 – El viento arranca un balcón y parte de la cubierta de una vivienda en Ruesga

El viento arranca un balcón y parte de la cubierta de una vivienda en Ruesga

.
Foto: 112 - El viento arranca un balcón y parte de la cubierta de una vivienda en Ruesga
Foto: 112 – El viento arranca un balcón y parte de la cubierta de una vivienda en Ruesga

El 112 de Cantabria ha recibido 49 llamadas y ha gestionado 11 incidencias provocadas por el fuerte viento en las últimas horas, la mayoría por caídas de ramas y árboles https://www.cantabriadiario.com/el-112-recibe-49-llamadas-y-gestiona-11-incidencias-provocadas-por-el-fuerte-viento/

Aunque una de las incidencias más graves ha tenido lugar en Ruesga, donde el viento ha arrancado un balcón y parte de la cubierta de una vivienda.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Cortes nocturnos de tráfico en los túneles de Astillero (S-10), La Albericia (S-20) y La Morcilla (S-30) Más de 40 vehículos y dos helicópteros participarán en la muestra de recursos de emergencias del Día Europeo del 112Liébana estará el miércoles y el jueves en aviso naranja por viento El 112 recibe 49 llamadas y gestiona 11 incidencias provocadas por el fuerte viento

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.