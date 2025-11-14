El viento arranca un balcón y parte de la cubierta de una vivienda en Ruesga
El 112 de Cantabria ha recibido 49 llamadas y ha gestionado 11 incidencias provocadas por el fuerte viento en las últimas horas, la mayoría por caídas de ramas y árboles https://www.cantabriadiario.com/el-112-recibe-49-llamadas-y-gestiona-11-incidencias-provocadas-por-el-fuerte-viento/
Aunque una de las incidencias más graves ha tenido lugar en Ruesga, donde el viento ha arrancado un balcón y parte de la cubierta de una vivienda.
