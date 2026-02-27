Detenido antes de que huyera en tren tras robar en dos bares de Piélagos

Le intervinieron numerosas monedas, así como unos guantes y un martillo susceptibles de haber sido utilizados para la comisión de los robos

27 febrero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a instruir diligencias, en calidad de detenido, a un varón de 26 años como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, hechos cometidos en dos establecimientos hosteleros en el término municipal de Piélagos.

Esta persona fue localizada en las inmediaciones de un apeadero de ferrocarril, siendo detenido antes de que pudiera abandonar el lugar en tren.

El pasado lunes, sobre las 5.30 horas, se perpetró un robo con fuerza en un bar, de donde sustrajeron entre otros efectos dinero en monedas, tras haber fracturado un cristal del establecimiento para acceder al mismo.

Poco después y en la misma localidad, se intentó el robo sobre otro bar, donde se fracturó el cristal de la puerta del local, si bien, no se llegó a acceder a su interior.

La Guardia Civil que había sido alertada, comenzó una búsqueda por la zona con las características aportadas del presunto autor de estos hechos, lo que permitió que sobre las 7.30 horas del mismo día, una patrulla de seguridad ciudadana de este Cuerpo, localizará en las proximidades de un apeadero de ferrocarril a una persona que les infundió sospechas y que coincidía con la descripción del presunto autor de los hechos.

Identificada la citada persona, se le localizó en el interior de una mochila unos guantes y un martillo, así como numerosas monedas, lo que, unido a otros indicios conseguidos, motivó su detención como presunto autor de los hechos y su traslado a dependencias de la Guardia Civil.

El detenido fue puesto a disposición de los juzgados de Santander en la mañana del pasado martes.