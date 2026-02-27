  • 27 de febrero de 2026
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Javier Tebas, bloqueador…

Javier Tebas, bloqueador de miles de webs legítimas, tiene el cuajo de venir a Santander el miércoles 4 de marzo

.

La Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), en colaboración con la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (APDC), han programado una mesa redonda en la que participarán Manuel Higuera, presidente del Racing, y Javier Tebas, presidente de la empresa privada LaLiga y principal impulsor de los bloqueos de miles de webs legítimas incluyendo CANTABRIA DIARIO y CANTABRIA RADIO además de páginas sanitarias, la RAE y miles de negocios legales.

El encuentro, que será moderado por el periodista y presidente a la AEPD, Jesús Álvarez tendrá lugar el próximo miércoles, día 4 de marzo, en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico, a las 18.30 horas.

La actividad, bajo el epígrafe ‘LaLiga y el Racing son noticia’ está abierta a todo el público. La entrada es gratuita.

CANTABRIA DIARIO
Últimas entradas de CANTABRIA DIARIO (ver todo)
.

También te puede interesar...

Investigado por presunta receptación de vallas de ganado robadas en Guriezo UGT visibiliza el lunes el riesgo del radón en los centros de trabajo

CANTABRIA DIARIO

https://www.cantabriadiario.com

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.