Javier Tebas, bloqueador de miles de webs legítimas, tiene el cuajo de venir a Santander el miércoles 4 de marzo

La Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), en colaboración con la Asociación de la Prensa Deportiva de Cantabria (APDC), han programado una mesa redonda en la que participarán Manuel Higuera, presidente del Racing, y Javier Tebas, presidente de la empresa privada LaLiga y principal impulsor de los bloqueos de miles de webs legítimas incluyendo CANTABRIA DIARIO y CANTABRIA RADIO además de páginas sanitarias, la RAE y miles de negocios legales.

El encuentro, que será moderado por el periodista y presidente a la AEPD, Jesús Álvarez tendrá lugar el próximo miércoles, día 4 de marzo, en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico, a las 18.30 horas.

La actividad, bajo el epígrafe ‘LaLiga y el Racing son noticia’ está abierta a todo el público. La entrada es gratuita.