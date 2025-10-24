  • 24 de octubre de 2025
Detenido el cuidador de un perro que presentaba lesiones en el cuello de un dedo de profundidad

AVISO IMÁGENES CRUDAS EN EL INTERIOR DE LA NOTICIA QUE PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DE ALGUNOS LECTORES

El perro apareció vagando en Liencres, necesitando ser intervenido quirúrgicamente.

Además, se le han retirado otros nueve perros por carecer de las mínimas condiciones higiénico sanitarias.

24 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 55 años como presunto autor de un delito de maltrato animal, al presentar un perro que estaba bajo su cuidado, una herida en el cuello por abrasión, de importantes dimensiones, que precisó intervención quirúrgica y tratamiento veterinario.

En la inspección realizada en un terreno de Liencres-Piélagos, donde esta persona tenía más perros, se le han intervenido otros nueve, por carecer de las mínimas condiciones higiénico sanitarias, incumpliendo diferentes preceptos de la Ley de Bienestar Animal. Se pudo comprobar igualmente que la mayor parte de estos perros, de diferentes razas, no cumplían con el calendario de vacunaciones.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria, fue informado en el presente mes de octubre, de la presencia de un perro de raza pastor belga malinois vagando por Liencres, presentando una importante herida en su cuello.

Localizado el animal, los Servicios del Ayuntamiento de Piélagos se hicieron cargo del mismo, precisando atención veterinaria por las lesiones que presentaba.

En la zona dorsal del cuello se podía ver una herida abierta de unos 15 centímetros de longitud y una profundidad que podía alcanzar el tamaño de un dedo, requiriendo para su curación, intervención quirúrgica y posterior tratamiento veterinario. Esta lesión por abrasión, pudo haberse producido por haber estado atado a una cuerda o cable durante largos periodos de tiempo.

Averiguada la identidad de la persona que cuidaba del perro, los efectivos del SEPRONA realizaron una inspección, junto con veterinarios del Gobierno de Cantabria, a un terreno de Liencres donde tenía más perros, y tras verificar la falta de condiciones higiénico sanitarias para el cuidado de estos animales, se procedió a la intervención de nueve perros, siendo igualmente recogidos por el Ayuntamiento.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

