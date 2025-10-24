La Policía Nacional detiene a un joven por estafar a su propia abuela más de 7.600 euros

La víctima, una mujer de avanzada edad, había dejado su cartilla bancaria a su nieto, para un reintegro de 20 euros, sin embargo, éste aprovechó para realizar varias extracciones más sin su consentimiento

Los agentes comprobaron que el detenido había sustraído un total de 7.670 euros, entre el 17 y el 24 de septiembre

24-octubre-2025. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santander a un varón como presunto autor de un delito de estafa, tras comprobar que realizó varios reintegros de efectivo de la cuenta de su abuela, aprovechándose de que ésta le había facilitado la cartilla bancaria para que le realizase uno sólo y por un pequeño importe.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima el día 16 de octubre, en la que relataba que el pasado 17 de septiembre había dejado su cartilla bancaria a su nieto para que sacara 20 euros de la cuenta bancaria y se los quedase. Tras la operación, la mujer le pidió que devolviera la libreta, algo que el joven aceptó verbalmente, pero nunca llegó a cumplir.

El 26 de septiembre, la hija de la denunciante detectó varios movimientos irregulares en la cuenta bancaria de su madre, comprobando que desde el día 17 de ese mismo mes se habían realizado varios reintegros de efectivo, cuyo montante ascendía a un total de 7.670 euros, todos ellos sin autorización de la titular.

El principal sospechoso negó a su madre haber efectuado las retiradas de efectivo de la cuenta de la abuela, sin embargo, las pruebas recabadas por los investigadores, incluyendo el análisis de movimientos bancarios, acreditaron su implicación directa en la comisión de los hechos.

Recabada toda la información, en la mañana del 22 de octubre, una vez localizado el investigado, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de estafa.

El detenido fue puesto en libertad con cargos, tras haber sido oído en declaración en dependencias policiales, previa advertencia de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando fuera requerido para ello.