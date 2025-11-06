Detenido el presunto autor de un robo en una tienda de telefonía de Santoña

Tras fracturar el escaparate robó diferentes artículos de telefonía por valor de 1000 euros

25 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 31 años y vecino de Santoña como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una tienda de telefonía de su localidad de residencia.

A mediados de octubre y de madrugada, con la ayuda de un objeto contundente se facturó el cristal de un escaparate de una tienda de telefonía de Santoña, de donde se sustrajo diferentes unidades de teléfonos móviles, tabletas y cámaras, valorando todo ello en unos 1.000 euros.

Tras tener conocimiento la Guardia Civil del robo comenzó una investigación, que les permitió saber que los presuntos autores eran dos personas y que podían ser de la zona.

Continuadas las indagaciones se averiguó la identidad de los mismos, siendo localizado y detenido, en el pasado mes de octubre, a uno de los presuntos autores del robo.

La segunda persona que presuntamente participó en el robo se encuentra completamente identificada, continuando las indagaciones para su localización y detención.