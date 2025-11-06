  • 6 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Detenido el presunto…

Detenido el presunto autor de un robo en una tienda de telefonía de Santoña

.
Digiqole Ad

Tras fracturar el escaparate robó diferentes artículos de telefonía por valor de 1000 euros

25 noviembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón de 31 años y vecino de Santoña como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una tienda de telefonía de su localidad de residencia.

A mediados de octubre y de madrugada, con la ayuda de un objeto contundente se facturó el cristal de un escaparate de una tienda de telefonía de Santoña, de donde se sustrajo diferentes unidades de teléfonos móviles, tabletas y cámaras, valorando todo ello en unos 1.000 euros.

Tras tener conocimiento la Guardia Civil del robo comenzó una investigación, que les permitió saber que los presuntos autores eran dos personas y que podían ser de la zona.

Continuadas las indagaciones se averiguó la identidad de los mismos, siendo localizado y detenido, en el pasado mes de octubre, a uno de los presuntos autores del robo.

La segunda persona que presuntamente participó en el robo se encuentra completamente identificada, continuando las indagaciones para su localización y detención.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Default ThumbnailEl acto de conciliación entre Molleda y Buruaga se celebrará el día 27 a las diez y media de la mañana Cantabria amplía las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo Más de 40 músicos de Cantabria interpretarán este domingo el Requiem de Salieri en San Vicente de la Barquera

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.