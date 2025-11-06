  • 6 de noviembre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. La Guardia Civil…

La Guardia Civil forma a los futuros especialistas de montaña en Ramales de la Victoria

.
Digiqole Ad

El delegado del Gobierno en Cantabria ha recibido este jueves a los agentes alumnos y a los instructores del Centro de Adiestramiento Específico de Montaña de la Guardia Civil de Jaca

Santander, 6 de noviembre de 2025.-

La Guardia Civil forma estos días en Cantabria a los futuros especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con travesías, rutas y ejercicios de espeleología en cuevas que se están llevando a cabo desde el pasado lunes y hasta este viernes, 7 de noviembre, en el municipio de Ramales de la Victoria.

Con motivo de su estancia en la comunidad para la realización de estas prácticas, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha recibido este jueves a los 11 agentes alumnos, dos de ellos internacionales –Portugal y Andorra–, así como a sus instructores del Centro de Adiestramiento Específico de Montaña de la Guardia Civil de Jaca.

Junto al jefe de Guardia Civil de Cantabria, el teniente coronel Julio Postigo, Casares se ha interesado por las actividades que están desarrollando en la región durante esta semana y que se enmarcan en las prácticas del Curso de Especialista en Montaña que es “uno de los más exigentes y especializados” del cuerpo.

Durante estas jornadas, realizan en la zona de Ramales de la Victoria, que es “referente” en actividades de montaña y especialmente de espeleología, la travesía Rubicera-Mortero, un ejercicio en la sima de Tonio y otro de espeleología en Cuevamur.

Estas prácticas se enmarcan en ese curso para especializar a agentes de la Guardia Civil en intervenciones en montaña y en el que se prepara a los agentes durante nueve meses para que “estén preparados para todo tipo de intervenciones tanto en montaña, como en barrancos y cuevas.

El delegado del Gobierno ha trasladado a los alumnos agentes y a sus instructores el agradecimiento de la sociedad de España y Cantabria por su “trabajo tan especializado que desarrollan para garantizar la seguridad de los ciudadanos en cualquier circunstancia”.

“Toda la Guardia Civil realiza un trabajo extraordinario y en vuestro caso con una elevada especialización. Sois ejemplo del verdadero servicio público”, ha dicho el representante del Estado.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Default ThumbnailEl acto de conciliación entre Molleda y Buruaga se celebrará el día 27 a las diez y media de la mañana Cantabria amplía las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo Más de 40 músicos de Cantabria interpretarán este domingo el Requiem de Salieri en San Vicente de la Barquera

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.