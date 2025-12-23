Detenido en Santander por extorsionar a menores para obtener imágenes sexuales

La investigación iniciada por los Mossos d’Esquadra en Tarragona permitió identificar al presunto autor y coordinarse con la Policía Nacional para su detención en Santander

El detenido habría contactado con las víctimas mediante perfiles falsos en redes sociales y las habría sometido a coacciones y amenazas reiteradas

La Policía Nacional pudo identificar otras seis víctimas más en Cantabria, cuatro de ellas menores de edad, tras el análisis del material intervenido durante el registro realizado en el domicilio del detenido, en Santander

23-diciembre-2025. Agentes de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, de la Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona, iniciaron una investigación que, en coordinación con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Santander, culminó el lunes con la detención en Santander de un hombre de 26 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores, pornografía infantil y contra la intimidad.

La investigación se inició tras la denuncia de una menor en Tarragona, que alertó de que un hombre se había puesto en contacto con ella a través de Instagram y le había hecho presiones y amenazas graves contra ella y su entorno familiar con el objetivo de obtener fotografías y vídeos de contenido sexual. Los agentes consideraron que se trataba de un caso de acoso sexual a menores en entornos digitales, conocido habitualmente como grooming.

A partir de las primeras gestiones, los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de una segunda menor relacionada con los hechos. Esta segunda víctima manifestó que había sido contactada desde otro perfil de Instagram, también atribuido al mismo autor, y que habría llegado a compartir una imagen íntima.

De la investigación se desprende que el detenido creaba perfiles falsos en redes sociales utilizando la imagen de otro joven para ganar credibilidad ante las víctimas. Con esta identidad ficticia, establecía conversaciones con menores y, una vez conseguía su confianza, les pedía imágenes íntimas. Posteriormente, las sometía a coacciones y amenazas graves para obtener más material sexual, amenazándolas con difundir las imágenes si no accedían a sus exigencias.

Las indagaciones permitieron identificar al presunto autor como un hombre de 26 años, con domicilio en Santander (Cantabria). A esta persona le constaba un antecedente policial por un delito de abuso sexual.

Una vez confirmada su identidad y residencia, a través de los mecanismos de coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Mossos d’Esquadra contactaron con investigadores de Policía Nacional de Santander, adscritos a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, para la localización y detención del investigado.

Finalmente, el pasado 15 de diciembre, agentes de la Policía Nacional arrestaron al hombre en su domicilio por delitos de agresión sexual, corrupción de menores, pornografía infantil y contra la intimidad.

Durante la entrada y registro en el domicilio, los agentes de la Policía Nacional intervinieron material informático que, en un primer análisis permitió comprobar que contenía una gran cantidad de imágenes que podrían proceder de otras víctimas menores de edad.

A través del material intervenido, los investigadores de Policía Nacional pudieron identificar, localizar y recoger denuncias a otras seis víctimas residentes en Cantabria, de las cuales cuatro eran menores de edad, que junto a las otras dos identificadas por Mossos d’Esquadra, ha permitido acreditar un total de ocho víctimas, continuando abierta la investigación para determinar el verdadero alcance de los hechos. Además se pudo conocer que el investigado concertó citas presenciales en Cantabria con algunas de las víctimas, mayores y menores, con fines sexuales.

El detenido pasó a disposición el pasado miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, en funciones de Guardia, quien decretó su ingreso en prisión.