Recuperada una embarcación robada en Laredo

La llevaron navegando a Santoña, donde una grúa la extrajo del agua y la cargo en un camión, siendo traslada a Bizkaia donde fue recuperada el mismo día de su robo

22 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en una investigación por el robo de una embarcación de recreo de 9,5 metros de eslora y valorada en unos 120.000 euros, ha procedido a investigar a dos varones como presuntos autores del robo de la misma, y a un tercero como supuesto cooperador necesario.

Igualmente se ha investigado a otro varón, presunto autor de un delito de apropiación indebida de una furgoneta, la cual fue utilizada por los autores del robo para trasladarse de Bizkaia a Cantabria.

El pasado mes de noviembre, en la zona del puerto deportivo de Laredo se produjo el robo de una embarcación de recreo provista de dos motores fueraborda, siendo trasladada navegando hasta Santoña.

Una vez allí, y fuera de la zona habilitada del puerto para extraer barcos, esperaban una grúa y un camión. Con ayuda de la grúa extrajeron la embarcación del agua, cargándola en el mencionado camión abandonando el lugar.

Ese mismo día el dueño de la embarcación informó a la Guardia Civil del robo, comenzándose unas intensas indagaciones que llevó a los agentes a Bizkaia, localizándola horas después en una campa de Durango, tapada con plásticos, donde se supone que tenían previsto que se quedará durante unas cuantas semanas, para posteriormente darla salida, posiblemente mediante su venta.

Cuando la Guardia Civil procedió a la recuperación de la embarcación, se pudo comprobar que la puerta de acceso al camarote había sido forzada e invalidado el dispositivo de localización del que disponía.

Investigación

Durante las pesquisas se pudo averiguar que los autores del robo habían contratado los servicios de una grúa y un camión para llevar la embarcación, sin tener conocimiento los reseñado que se trataba de un robo.

Uno de los autores se trasladó desde Bizkaia en el mencionado camión, mientras que otros lo hacían a bordo de una furgoneta. Las indagaciones sobre la furgoneta, permitieron saber que la persona que la tenía en su poder por temas mecánicos, se había apoderado de la misma de forma indebida, cediendo su uso a otras personas.

En otras gestiones se pudo conocer las personas que se habían desplazado hasta Laredo para la sustracción de la embarcación, averiguando su identidad y que residían en Bizkaia.

Localizados los mismos, entre finales de noviembre y el presente mes de diciembre, en dependencias de la Guardia Civil del Puesto Principal de Castro Urdiales se ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigados a dos varones, como presuntos autores del robo de la embarcación recuperada, y a un tercero, como presunto cooperador necesario, al ser la persona que conducía la furgoneta. El cuarto investigado fue por presunto delito de aprobación indebida de la furgoneta, al ceder la misma sin consentimiento del dueño del vehículo, que igualmente pudo ser recuperada.