  • 9 de marzo de 2026
Detenido en Voto con hachís oculto en su coche

Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio observó en actitud sospechosa al presunto autor de los hechos dando aviso a la Central Operativa de este Cuerpo

09 Febrero de 2026.- Efectivos de la Guardia Civil de Cantabria han procedido a la detención de un varón de 22 años de edad y vecino del término municipal de Voto, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

A finales de febrero, un agente de la Guardia Civil fuera de servicio, observó a un varón en actitud sospechosa en la localidad de San Miguel de Aras, poniendo en conocimiento de la Central Operativa de Servicios (062) de este Cuerpo tal circunstancia, quien derivó una patrulla de Seguridad Ciudadana al lugar para atender la incidencia.

Una vez llegaron los agentes, localizaron a un varón cuya descripción correspondía con la persona sospechosa, procediendo a su identificación.

En un posterior registro al vehículo en el que viajaba, se encontró oculta media tableta de hachís con un peso superior a los 50 gramos. Además, se intervino una báscula de precisión con restos de la misma sustancia.

Seguidamente, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la detención de la citada persona siendo trasladado hasta dependencias de este Cuerpo para la instrucción de las correspondientes diligencias como presunto autor de un delito contra la salud pública.

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

