CCOO denuncia el ‘colapso organizativo y la nefasta gestión’ en el servicio de bomberos del Gobierno de Cantabria

La Sección Sindical de CCOO en los bomberos de Cantabria ha señalado la ‘grave discriminación existente, la falta de personal, los excesos de jornada, la ausencia de criterios claros y los incumplimientos retributivos’

Manuel Herrero: “Ha habido situaciones sin precedente como el cierre temporal de parques durante 10 días en un servicio tan esencial para la ciudadanía como este”

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción y Salvamento del Gobierno de Cantabria, es decir, los funcionarios del cuerpo de bomberos ha denunciado la ‘situación de discriminación estructural, el deterioro y el colapso organizativo’ que sufren las 36 personas que hay en la plantilla (13 funcionarios de carrera y 23 interinos) y que es consecuencia directa de una ‘gestión de personal arbitraria, opaca y carente de planificación tanto por parte de la Dirección General del Servicio de Emergencias como por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Cantabria’.

Así, entre las principales quejas del personal del servicio está el ‘déficit estructural de personal provocado por el retraso en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) y la deficiente gestión de las bolsas de empleo porque en la actualidad no se cubren con normalidad las bajas que se producen, lo que incrementa la sobrecarga de trabajo y deteriora la prestación del servicio’, informa el sindicato en un comunicado.

“Esta falta de planificación tuvo ya consecuencias directas en 2025, cuando la carencia de efectivos obligó al cierre temporal de parques durante diez días, una situación sin precedentes en un servicio tan esencial como este”, ha señalado Manuel Herrero, funcionario del cuerpo de bomberos y portavoz de CCOO en este servicio.

A esto se suma la ‘permanente improvisación y la ausencia de criterios claros en la gestión diaria del servicio, sin una normativa clara y con constantes cambios de criterio’ en materia de permisos y organización del trabajo. “Esta falta de reglas objetivas ha derivado incluso en la denegación de permisos para asistir a exámenes oficiales, vulnerando derechos básicos reconocidos al conjunto de empleados públicos y generando una profunda inseguridad jurídica en la plantilla”, ha añadido Herrero.

Los ‘excesos de jornadas’ es otro hándicap que a diario ‘sufre este colectivo, el único del Ejecutivo regional al que no se aplica reducción de jornada en periodo estival pero tampoco una compensación equivalente y alternativa’. Esto se traduce en la ‘realización de más de un centenar de horas anuales adicionales respecto al resto del personal del Gobierno de Cantabria, una desigualdad y un agravio comparativo inaceptable y que, además, carece de justificación objetiva’.

Al igual que la ‘discriminación’ en materia de clasificación profesional y retribuciones. En este sentido, ha subrayado que el Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento tiene asignado un nivel 14, siendo el único cuerpo del subgrupo C1 del Gobierno de Cantabria con esta clasificación, que ‘no se corresponde con los requisitos de acceso exigidos, la cualificación profesional requerida, la responsabilidad operativa asumida ni el riesgo inherente a las funciones desempeñadas’.

“Y todavía tenemos pendientes de abono dietas correspondientes a cursos de formación realizados hace cuatro y cinco meses, generando un perjuicio económico directo para los trabajadores y trabajadoras afectados. Es todo un suma y sigue que está descontrolado. Por eso, exigimos la apertura inmediata de una negociación real y con un calendario cerrado, la revisión de la clasificación profesional y retributiva, la regularización de la jornada anual, la cobertura de la plazas y el abono inmediato de las cantidades adeudadas”, ha subrayado el portavoz de CCOO.

De hecho, la ‘gota que ha colmado el vaso ha sido la falta de calendarios laborales’. El director del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), Samuel Ruiz, se comprometió hace unos días a entregar los calendarios. Los bomberos de CCOO han confirmado que ‘así lo ha hecho pero de forma incompleta pues falta el anexo de condiciones con las compensaciones, que es una parte fundamental’. “Quisimos darle un voto de confianza pero no nos queda otra que denunciarlo ya de manera pública porque hablamos de una situación que no afecta sólo al personal sino que también a toda la ciudadanía. En el servicio hay una parte que es personal laboral, que son puestos a extinguir, y tienen otras condiciones. Nosotros entramos como interinos en 2022 y ya como funcionarios en julio y desde entonces estamos peleando porque se respeten nuestras condiciones laborales que, al final, repercuten en todo lo demás”, ha añadido Herrero.

Desde el sindicato se ha señalado que si la dirección del SEMCA sigue ‘ignorando sus reclamaciones no descarta iniciar acciones más contundente porque lo que está en juego no son sólo las condicionales de trabajo, los derechos laborales o la salud de la plantilla sino también la calidad y la seguridad del servicio público de emergencias que se presta a toda la ciudadanía’.