Detenido «in fraganti» cuando intentaba robar en una óptica del centro de Santander

El detenido fue sorprendido por los agentes, apalancando la puerta de entrada al establecimiento comercial con una barra de metal

7-agosto-2025. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, en una óptica del centro de Santander.

Alerta en el CIMACC-091

Sobre las 03:00 horas del día 01 de agosto, se recibe una alerta en el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de la Policía Nacional, a través de la que se informaba de la presencia de un hombre, vestido con ropas de color negro y portaba una mochila, el cual se hallaba al lado de un comercio, sito en una calle céntrica de la ciudad, sospechando que pudiera estar intentando acceder a su interior.

Intervención policial: localización y detención

De manera inmediata, el CIMACC-091 traslada esa información a los indicativos policiales en servicio, personándose rápidamente en el lugar una dotación de la Policía Nacional, que sorprende “in fraganti” a un individuo apalancando la puerta de una óptica, utilizando para ello una barra de hierro de grande dimensiones.

Además, los agentes comprueban que la puerta de acceso al negocio, presentaba su cierre superior fracturado, por todo lo cual procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza, en grado de tentativa, siendo trasladado a dependencias policiales.

Puesta a disposición judicial

Tras darse por finalizadas las correspondientes actuaciones policiales y una vez concluido el pertinente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición judicial, donde se decretó su puesta en libertad.

Colaboración ciudadana

Desde Policía Nacional, recordamos la importancia de la colaboración ciudadana, para que en el caso de que si observa alguna persona que le infunda sospecha merodeando por el vecindario, edificio, piso, portal, escaleras o ruidos a horas no habituales, contacten con el 091 en la mayor brevedad o a través de la aplicación Alertcops, aportando toda la información posible sobre lo observado.