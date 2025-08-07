La Justicia condena a San Vicente de la Barquera a abonar a un policía local en prácticas su retribución íntegra

Se imponen las costas al Ayuntamiento y contra el fallo no cabe recurso alguno

CCOO explica que la sentencia es extensible a otros Consistorios, como el de Santander, que tienen ‘la misma dinámica de malgastar el dinero público de los vecinos en cuestiones que podrían resolverse de forma más ágil y sin dilación porque saben que en los tribunales las van a perder’

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander ha dado la razón a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria y ha estimado de manera favorable la reclamación de un funcionario de policía local que, en su periodo de prácticas en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, fue retribuido solo con el sueldo base y al que no se abonó las retribuciones complementarias, el complemento destino y el complemento específico.

La sentencia, que ya es firme, obliga al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera a abonar al trabajador más de 6.000 euros, sin contar con los gastos generados por la defensa jurídica y las costas judiciales, y especifica expresamente el derecho a ser retribuidos por los mismos conceptos que los restantes miembros del Cuerpo durante el periodo de prácticas como funcionario de nuevo ingreso, es decir, el demandante tenía derecho a percibir la retribución íntegra correspondiente a su grupo, sueldo base complemento de destino y específico.

“De nuevo vemos cómo una administración malgasta el dinero público acudiendo a los tribunales con casos que se podrían resolver mucho antes. Un funcionario público que vela por la seguridad y la protección de los vecinos de la villa ha visto cómo no se ha valorado su dedicación profesional e injustamente no se le ha pagado lo que legalmente le corresponde”, han señalado fuentes de la FSC-CCOO.

Para la federación, “la sentencia es extensible a otros Ayuntamientos donde se están produciendo situaciones idénticas o similares, como es el caso del Ayuntamiento de Santander. La sentencia deja claro que el Ayuntamiento demandado ha aplicado una normativa que no es la que se encontraba en vigor”.

La FSC-CCOO una vez más ha lamentado que ‘la historia se repita y que los alcaldes y alcaldesas prefieran acudir a los tribunales antes que atender las justas reclamaciones en material salarial de su personal’. El sindicato apunta a que se «atasca» de forma ‘innecesaria’ los juzgados de lo social y del contencioso administrativo con casos que son ‘perfectamente evitables’ y manteniendo la dinámica de malgastar el dinero público en cuestiones que podrían resolverse de forma más ágil y sin dilación porque ‘saben que en los tribunales las van a perder’.

“En el caso de San Vicente, desde CCOO ya se lo trasladamos a la alcaldesa Charo Urquiza en la mesa de negociación del mes de diciembre y, al rechazar nuestro planteamiento y no ver forma alguna de que atendiera nuestra reclamación, no nos quedó otra vía que acudir a la justicia, que ahora, como se ve, nos ha dado la razón”, ha apuntado.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía ha exigido al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera que deje de ‘pisotear los derechos de las personas trabajadoras del Consistorio’ y escuche y atienda las peticiones en materia salarial de quienes como en este caso, se encargan de ofrecer un servicio público esencial, que siempre tiene que ser de calidad, y que merecen ‘el máximo respeto’, y esto incluye pagar íntegramente el salario correspondiente.

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera ha expresado este jueves su “respeto absoluto” a la sentencia judicial que condena al consistorio a abonar a un policía local en prácticas su retribución íntegra, tras la denuncia efectuada por el sindicato CCOO.

El Ayuntamiento recuerda, a través de su alcaldesa Charo Urquiza, que la actuación del consistorio estaba avalada por los servicios jurídicos municipales y, además, la regidora también solicitó asistencia jurídica al gobierno de Cantabria, que se pronunció en el mismo sentido.

El consistorio explica que el agente de policía reclamó, mientras estaba en prácticas, el pago de complementos de destino y específicos, y aunque la legislación sobre funcionarios establece que en prácticas si no hay trabajo efectivo, no hay trabajo específico ni hay complementos, la jueza le ha dado la razón en base a que la Ley no establece limitación.

Urquiza, que recalca que “acata y respeta” la decisión judicial, rechaza la valoración realizada por CCOO sobre Administraciones que “malgastan” el dinero público “acudiendo a los tribunales”, porque en este caso todos los informes jurídicos avalaban las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.