Detenido por hurtos y estafas que cometía durante los permisos penitenciarios

Los lugares donde cometió los ilícitos penales fueron el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria

17-octubre-2025. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santander a un varón como presunto autor de cinco delitos de hurto y estafa, cometidos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.

Investigación policial

La investigación comenzó a raíz de las denuncias interpuestas en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, entre los meses de febrero y mayo del presente año, por víctimas de hurtos al descuido ocurridos en distintas dependencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y en una ocasión en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.

Los investigadores comprobaron que el “modus operandi” utilizado en estos hechos, era similar: el autor accedía a las habitaciones de pacientes o a los despachos de profesionales del centro y aprovechaba un momento de distracción, o la ausencia de los ocupantes, para sustraer bolsos o carteras.

Tras sustraer los objetos personales, el autor consiguió utilizar las tarjetas bancarias de sus víctimas en diversos establecimientos de la ciudad, realizando pequeños cargos en cada uso, no excediendo en ningún caso de 40 euros. El montante total de los cargos que consiguió realizar con las distintas tarjetas que había sustraído, asciende a 510 euros.

Detención del investigado

Como resultado del minucioso trabajo de investigación llevado a cabo por los agentes de la Policía Nacional, y tras analizar detalladamente las pruebas y testimonios recabados durante el proceso, se consiguió identificar al individuo que presuntamente habría participado en los hechos denunciados. Además, se pudo conocer que el investigado había cometidos los hurtos y estafas mientras se encontraba disfrutando los permisos que le habían autorizado en el Centro de Inserción Social, José Hierro (Santander).

Tras la identificación del presunto autor de los hechos investigados, los agentes comprobaron que esta persona se hallaba interna en el Centro Penitenciario El Dueso, donde había reingresado nuevamente a finales del pasado mes de mayo, es decir días posteriores a la comisión del último ilícito penal denunciado, que fue el día 13 de ese mes.

Durante la mañana del día 7 de octubre, los investigadores se trasladaron hasta el Centro Penitenciario El Dueso, donde informaron al investigado los hechos delictivos cuya comisión se le atribuían, concretamente de cinco delitos de hurto y estafa, lo que se puso en conocimiento de la autoridad judicial competente.

Consejos para evitar ser víctimas de hurtos

Cuando paseemos por la ciudad o sus parques, debemos tomar precauciones con las personas que se nos acerquen con el pretexto de conocernos ya que pudiera tratarse de una maniobra de distracción para sustraernos el reloj o las joyas que portemos, por lo que evitaremos todo contacto corporal con desconocidos (apretón de manos o abrazos).

En espacios de gran afluencia de público procure llevar únicamente los objetos imprescindibles y la cantidad de dinero necesaria, intentando tenerlos controlados en todo momento.

Guarde su monedero o cartera en un sitio seguro; nunca lo lleve en el bolsillo trasero de su pantalón.

Lleve, si es posible, el bolso cruzado por la parte delantera con la cremallera bien cerrada, prestando especial atención sobre todo, a los desplazamientos en transporte público y a la visita a mercadillos.

No lleve nunca el número PIN de la tarjeta de crédito o débito anotado en la misma. No use claves que sean fácilmente reconocibles: 1111, 1234 o fecha de nacimiento).

Tome precauciones cuando saque dinero en los cajeros automáticos, las personas que están en las inmediaciones pueden distraerle para intentar sustraérselo.