Detenido por retener ilegalmente a su vecina durante más de dos horas

La víctima había sido obligada a acceder a la vivienda de este individuo en contra de su voluntad, agarrándola fuertemente por el cuello y atarla por las muñecas y la tuvo privada de libertad durante dos horas y media aproximadamente

El detenido fue puesto a disposición judicial, donde fue decretado su ingreso en prisión

6-mayo-2026. Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal de su vecina, a la que obligó por la fuerza a entrar en su vivienda de Santander, donde permaneció varias horas atada de manos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del día 1 de mayo, cuando la joven mujer se disponía a salir a la calle, al bajar la escalera del inmueble donde reside, se encontró con un vecino que reside en el piso inferior al suyo, quién la abordó preguntándola por temas banales, llegando a solicitarla que entrase a ver su domicilio, ante lo que la mujer se negó.

En ese instante, ese vecino la agarró fuertemente por el cuello, dejándola prácticamente sin respiración, e introduciéndola por la fuerza en el domicilio, la amenazó para que dejase de gritar, lo que así hizo ante el temor de lo que le pudiera pasar. Seguidamente, el individuo la ató por las muñecas.

La mujer pasó mucho miedo y llegó a temer por su vida durante el tiempo que permaneció con el sospechoso, pudiendo observar que disponía de diversos efectos útiles para su inmovilización.

A medida que avanzaba el tiempo, la mujer logró ganarse la confianza del presunto autor, consiguiendo que éste le ofreciera la posibilidad de salir a la calle a dar un paseo por la playa. Cuando llegaron al portal, aprovechó para salir corriendo y pedir ayuda.

Gracias a la colaboración ciudadana pudo ser auxiliada, ya que en esos instantes fue observada por una mujer, quién al verla tan asustada y pidiendo ayuda a gritos, llamó inmediatamente a la Policía Nacional, a través del número de emergencia 091, registrándose esa alerta en el CIMACC 091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control), que rápidamente enviaron dotaciones policiales al lugar interesado, para auxiliar a la joven y hacerse cargo del suceso.

Una vez personados los agentes en el lugar, se entrevistaron con la víctima que les narró lo que acababa de sufrir, que había sido privada de libertad, por un vecino que vive en el piso inferior al suyo, donde la mantuvo durante dos horas y media aproximadamente. Los policías pudieron observar que la víctima presentaba en sus muñecas y cuello, signos compatibles con la fuerza causada por el individuo durante el tiempo de su cautiverio.

Seguidamente, los agentes se desplazaron al domicilio donde habían ocurrido los hechos, donde localizaron al presunto autor que en ningún momento negó nada de lo ocurrido.

Ante estas evidencias, los policías actuantes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal, siendo trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

Posteriormente, los investigadores encargados de esclarecer lo ocurrido, previa obtención de la preceptiva autorización judicial, practicaron una diligencia de entrada y registro en el domicilio del detenido, donde intervinieron diversos efectos que corroboraban lo manifestado por la víctima.

Concluido el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición judicial, donde fue decretado su ingreso en prisión.