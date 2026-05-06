  • 6 de mayo de 2026
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La Guardia Civil devuelve una mochila con 4.400 euros olvidada en el Aeropuerto de Santander

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La mochila se encontró en un asiento de la parada de autobús del aeropuerto y en una hora pudo ser devuelta a su dueño

    06 de mayo de 2026.- Efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Cantabria, que prestan servicio en el Aeropuerto Seve Ballesteros, devolvieron la semana pasada una mochila con más de 4.000 euros en su interior, a un hombre de 71 años, que había dejado olvidada en la parada de autobús del citado aeropuerto.

    La Guardia Civil fue alertada por el servicio de vigilancia del aeropuerto que habían visualizado mediante el circuito cerrado de cámaras, la existencia de una mochila próxima a la entrada de dichas instalaciones.

    Efectivos del Destacamento Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil la localizaron sobre un banco de la parada de autobús, y tras comprobar que carecía de algún objeto explosivo o peligroso, procedieron a su apertura, localizando en su interior 4.400 euros en metálico, además de documentación, medicación, comida y un teléfono móvil.

    Tras las primeras indagaciones, los agentes pudieron establecer contacto con un familiar de la persona que se suponía dueña de la mochila. No obstante, trascurrida aproximadamente una hora desde su localización, un hombre se personó ante los guardias civiles que prestaban servicio ese día en el mencionado aeropuerto.

    Esta persona relató a los agentes, que estando en el autobús se percató que no llevaba una mochila de su propiedad, regresando al aeropuerto y comprobando que ya no se encontraba en el banco donde él pensaba que se había quedado.

    Una vez que los guardias civiles realizaron diferentes comprobaciones para verificar que la mochila era de su propiedad, le pudo ser devuelta y recuperar los 4.400 euros que portaba, además del resto de sus pertenencias.

    David Laguillo
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    David Laguillo

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    David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

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