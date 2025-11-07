  • 7 de noviembre de 2025
Detenido por robo con violencia en una céntrica parroquia de Santander

Los agentes hallaron ocultos, en el bolsillo interior de su sudadera, cuatro cartuchos de impresora sustraídos en la parroquia

07-noviembre-2025. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santander a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación, tras sustraer varios cartuchos de impresora en dependencias de una parroquia de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 4 de noviembre, cuando el Centro de Inteligencia, Mando, Comunicación y Control – CIMACC-091 recibió una llamada de varios feligreses alertando que un individuo había accedido al despacho parroquial y tras discutir con el sacerdote, se había apropiado de varios cartuchos de tóner.

De manera inmediata, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el referido lugar. A su llegada se entrevistaron con el párroco, quien manifestó que un hombre, le había exigido dinero y, ante su negativa, había accedido al interior despacho de la parroquia de donde había sustraído varios cartuchos de tinta de impresora.

El sacerdote informó a los agentes que había advertido al asaltante, que sí no desistía en su actitud iba a dar aviso a la Policía, haciendo este caso omiso de las indicaciones, abandonando el lugar con los objetos sustraídos mientras profería insultos y amenazas. Además, les manifestó que este mismo individuo, un año antes ya le había solicitado dinero mediante amenazas.

Gracias a la rápida actuación policial, los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones de la parroquia, hallándole en el registro personal, cuatro cartuchos de tinta para impresora, sustraídos del despacho parroquial.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias oportunas, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

Consejos de seguridad – Policía Nacional

Desde la Policía Nacional se aconseja, en caso de ser víctimas de un delito con violencia o intimidación, seguir los siguientes consejos de seguridad:

  • Trate de mantener la calma, recuerde que lo que prima es su seguridad, nunca se enfrente al autor.
  • Intente memorizar todos los datos posibles del suceso: las característica del delincuente (descripción física, vestimenta, acento, cicatrices, tatuajes, etc.), así como la dirección de huida del mismo y, si lo hiciese a bordo de un vehículo: marca, modelo y la matrícula de éste.
  • Avise de forma inmediata a la policía llamando al 091.
