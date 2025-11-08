El ayuntamiento de Santander acusa a Pedro Casares de «deslealtad institucional»

El consistorio critica que Gema Igual ha recibido la invitación de Casares «un viernes al mediodía con todo organizado, vecinos avisados incluidos, cuando el acto es el lunes» y ya tiene actos agendados

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y se supone que la alcaldesa de Santander, Gema Igual, inaugurarán este lunes, 10 de noviembre, las obras de humanización de las travesías de la N-611 y N-623 en la capital de Cantabria, que supondrán una inversión de 11,42 millones de euros del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.



Las obras arrancarán en el punto kilométrico 207 de la N-611, en la calle Campogiro 68, y allí el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez, explicará los detalles técnicos del proyecto.

Pero el Ayuntamiento de Santander ha acusado a Casares de «deslealtad institucional» ya que, según afirma el consistorio en una nota de prensa, considera “inaudito e inadmisible que Casares, que ha sido concejal de la ciudad, y conoce los códigos de la lealtad institucional, avise a la regidora un viernes al mediodía con todo organizado, vecinos avisados incluidos, cuando el acto es el lunes y Gema Igual ya tiene actos agendados ese día desde hace semanas”

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo, ha trasladado hoy la “profunda indignación” del equipo de Gobierno ante la “deslealtad institucional” de Pedro Casares.

La portavoz del PP ha explicado que ayer viernes sobre las dos de la tarde un colaborador de Casares llamó directamente a la regidora para invitarla al citado acto, un hecho que se ha hecho solo con dos días de antelación y habiendo ya convocado incluso a los vecinos.

Tal y como ha explicado, hace tiempo que la alcaldesa ya tenía comprometida su agenda el lunes 10 a esa misma hora -11.15 horas- con la inauguración de la I feria de hostelería que el Ayuntamiento organiza de forma conjunta con la Asociación de Hostelería y después asistirá a la sesión ordinaria del Parlamento de Cantabria como diputada regional que es esta legislatura.

En este sentido, ha lamentado que la alcaldesa no pueda acompañar a los vecinos tal y como la hubiera gustado y que no será posible debido a “la decisión unilateral de Casares, que actúa de espaldas a los vecinos de Santander y amparado por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Para Rojo, la actitud del delegado del Gobierno supone un “desprecio absoluto” a los santanderinos y ha subrayado que “el equipo de Gobierno siempre ha mostrado su disposición al diálogo y a la cooperación, pero no se puede permitir que se actúe a espaldas de la institución que representa a los vecinos”.

La portavoz ha puesto de manifiesto que es ‘práctica habitual que los gabinetes de las instituciones se pongan en contacto previamente para coordinar agendas’ en el caso de este tipo de actos, algo que no ha ocurrido en este caso. Por ello, ha denunciado la actitud del delegado del Gobierno a quien ha afeado que lo haya hecho “sin avisar previamente, ni coordinarlo, e incluso habiendo hecho trabajos previos en la zona”.

“Este tipo de actitudes certifican la intención de Casares de hacer una utilización puramente política del cargo, despreciando a instituciones como el Ayuntamiento de Santander únicamente porque lo gobierna un partido político que no es el suyo”, ha subrayado.

Con respecto al proyecto de mejora de las nacionales, ha asegurado que un proyecto de gran relevancia para los vecinos de Santander y al que el Ayuntamiento ha planteado mejoras para transformar ese entorno urbano, mejorando su integración en la ciudad, adaptándolas a la movilidad peatonal y ciclista, y reforzando la seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

“Partimos de un proyecto que suponía poco más que el aglomerado y hemos conseguido una actuación que incluye carriles bici y numerosas rotondas que van a contribuir a mejorar sustancialmente estas vías, su entorno y la movilidad sostenible”, ha subrayado.

El proyecto prevé una inversión de casi 12 millones para transformar el entorno urbano de dichas carreteras de forma que una vez ejecutada la actuación por parte del Ministerio, se cederán los tramos al Ayuntamiento de Santander para su conservación.