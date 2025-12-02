  • 2 de diciembre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Detenido un falso…

Detenido un falso instalador de telecomunicaciones por robos en la vivienda de una mujer de 82 años

.

Se ha recuperado la totalidad de las joyas sustraídas y más de 4.000 euros.

Al menos, en otra vivienda de Castro Urdiales, y por el mismo método, intentó otro hurto a otra mujer de avanzada edad.

02 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a detener a un hombre de 44 años, actualmente con domicilio en Castro Urdiales, como presunto autor de un delito de hurto en una vivienda de la mencionada localidad, utilizando el método del falso instalador. La víctima, una mujer de 82 años, denunció la sustracción de 8.400 euros y joyas

El pasado 13 de noviembre, la Guardia Civil de Castro Urdiales inició una investigación a raíz de una denuncia por sustracción de joyas y dinero en efectivo, tras la visita de un supuesto técnico instalador de telecomunicaciones.

Dicho instalador, mediante engaño, convenció a la víctima, una mujer octogenaria, para instalar gratuitamente una cámara de seguridad en la zona de la vivienda donde tuviera los objetos de más valor, aprovechando un descuido de la mujer para coger las joyas y el dinero y huir de la vivienda.

De las pesquisas realizadas, se averiguó que el presunto autor de los hechos, un mes antes, había intentado realizar la misma operación en otro domicilio de Castro Urdiales, donde reside una mujer de 85 años, haciéndose pasar en esa ocasión por técnico de tele-asistencia, no logrando en esa ocasión sustraer objeto alguno.

De las indagaciones realizadas, los agentes lograron identificar al varón, residente desde mayo en el mencionado municipio, y que, al parecer, tenía conocimientos sobre instalaciones de aparatos de telecomunicaciones por haber trabajado anteriormente en el sector.

Finalmente, en el presente mes de noviembre, efectivos de la Guardia Civil de Castro Urdiales, consiguieron localizar y detener al presunto autor del hurto en vivienda, recuperando la totalidad de las joyas sustraídas y más de 4.000 euros.

Plan Mayor Seguridad

Este hecho se enmarca dentro de las actuaciones que integran el Plan Mayor Seguridad, el cual está dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores.

Desde la Guardia Civil se aconseja, que ante la presencia de personas que nos oferten instalaciones u otros servicios, se debe solicitar siempre la acreditación profesional y en caso de duda, no permitir el acceso a la vivienda hasta verificar con la empresa o compañía correspondiente que se trata de una persona habilitada. Igualmente se debe desconfiar de los que ofrezcan grandes ofertas o trabajos gratuitos, así como de las visitas de técnicos o instaladores de los que no se ha requerido sus servicios.

La Guardia Civil, dentro de las medidas preventivas dirigidas para nuestros mayores, imparte charlas informativas dando consejos de prevención y recordando la importancia de adoptar medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Se inicia la búsqueda, exhumación e identificación de tres soldados republicanos en Miera Los bloqueos masivos del fútbol se vuelven a cargar la web de PEDIDOSIS Foto de archivo de un temporal en Santander - (C) Foto: David Laguillo / CANTABRIA DIARIOSe amplían los fenómenos costeros adversos hasta el jueves

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 686447266 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.