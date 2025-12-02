Detenido un falso instalador de telecomunicaciones por robos en la vivienda de una mujer de 82 años

Se ha recuperado la totalidad de las joyas sustraídas y más de 4.000 euros.

Al menos, en otra vivienda de Castro Urdiales, y por el mismo método, intentó otro hurto a otra mujer de avanzada edad.

02 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a detener a un hombre de 44 años, actualmente con domicilio en Castro Urdiales, como presunto autor de un delito de hurto en una vivienda de la mencionada localidad, utilizando el método del falso instalador. La víctima, una mujer de 82 años, denunció la sustracción de 8.400 euros y joyas

El pasado 13 de noviembre, la Guardia Civil de Castro Urdiales inició una investigación a raíz de una denuncia por sustracción de joyas y dinero en efectivo, tras la visita de un supuesto técnico instalador de telecomunicaciones.

Dicho instalador, mediante engaño, convenció a la víctima, una mujer octogenaria, para instalar gratuitamente una cámara de seguridad en la zona de la vivienda donde tuviera los objetos de más valor, aprovechando un descuido de la mujer para coger las joyas y el dinero y huir de la vivienda.

De las pesquisas realizadas, se averiguó que el presunto autor de los hechos, un mes antes, había intentado realizar la misma operación en otro domicilio de Castro Urdiales, donde reside una mujer de 85 años, haciéndose pasar en esa ocasión por técnico de tele-asistencia, no logrando en esa ocasión sustraer objeto alguno.

De las indagaciones realizadas, los agentes lograron identificar al varón, residente desde mayo en el mencionado municipio, y que, al parecer, tenía conocimientos sobre instalaciones de aparatos de telecomunicaciones por haber trabajado anteriormente en el sector.

Finalmente, en el presente mes de noviembre, efectivos de la Guardia Civil de Castro Urdiales, consiguieron localizar y detener al presunto autor del hurto en vivienda, recuperando la totalidad de las joyas sustraídas y más de 4.000 euros.

Plan Mayor Seguridad

Este hecho se enmarca dentro de las actuaciones que integran el Plan Mayor Seguridad, el cual está dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de las personas mayores.

Desde la Guardia Civil se aconseja, que ante la presencia de personas que nos oferten instalaciones u otros servicios, se debe solicitar siempre la acreditación profesional y en caso de duda, no permitir el acceso a la vivienda hasta verificar con la empresa o compañía correspondiente que se trata de una persona habilitada. Igualmente se debe desconfiar de los que ofrezcan grandes ofertas o trabajos gratuitos, así como de las visitas de técnicos o instaladores de los que no se ha requerido sus servicios.

La Guardia Civil, dentro de las medidas preventivas dirigidas para nuestros mayores, imparte charlas informativas dando consejos de prevención y recordando la importancia de adoptar medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones.