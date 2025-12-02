  • 2 de diciembre de 2025
Descubierta una nueva especie de avispa fósil en el ámbar de El Soplao de hace 105 millones de años

El hallazgo, realizado por investigadores españoles y publicado en la revista Palaeoentomology, confirma la importancia mundial del enclave cántabro para el estudio del pasado

Santander. 02.12.2025

Un equipo internacional de investigadores ha descrito una nueva especie de avispa fósil del género Cretevania en el yacimiento de ámbar de El Soplao. El hallazgo, publicado en la revista científica Palaeoentomology, aporta información clave sobre la diversidad de insectos durante el Cretácico y refuerza la importancia del enclave cántabro como referencia mundial para el estudio del ámbar fósil.

La nueva especie, denominada Cretevania orgonomecorum, procede de un fragmento de ámbar datado en el Albiense medio (hace unos 105 millones de años) y se caracteriza por su gran tamaño y por rasgos anatómicos únicos, como la estructura de las antenas y la venación de las alas.

Según los autores, se trata de uno de los ejemplares más grandes conocidos dentro de este género, comparable a especies halladas en Myanmar y China. El estudio también supone la revisión de la clasificación del género Cretevania y aporta nuevos caracteres diagnósticos que ayudarán a delimitar especies en futuras investigaciones. “Este grupo podría actuar como ‘fósil guía’ para datar depósitos cretácicos, dada su amplia distribución y diversidad”, han explicado los científicos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha valorado que el ámbar de El Soplao sea “una gran fuente de información científica” y ha señalado su satisfacción por este nuevo hallazgo “que sitúa a El Soplao como uno de los yacimientos de ámbar más destacados a nivel mundial”.

Enrique Peñalver, investigador del CN Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y coautor del estudio ha señalado que este descubrimiento “amplía nuestro conocimiento sobre la evolución de las avispas evánidas y confirma la extraordinaria riqueza paleontológica del ámbar español”.

1.500 inclusiones fósiles y 30 especies descritas

El Soplao es uno de los yacimientos de ámbar más relevantes del mundo, con más de 1.500 inclusiones fósiles documentadas y 30 especies descritas hasta la fecha. El ámbar se formó en un ecosistema costero que combinaba ambientes continentales y marinos, lo que favoreció la preservación excepcional de estos ejemplares.

La investigación ha contado con la colaboración de instituciones como el IGME-CSIC, la Universidad de Barcelona, la Academia de las Ciencias de China, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y la Universidad de Valencia y ha sido financiada por proyectos del Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Generalitat Valenciana.

