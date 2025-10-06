  • 6 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Cantabria
  3. Detenidos los presuntos…

Detenidos los presuntos autores del robo en una vivienda de Hinojedo

.
Digiqole Ad

Se había denunciado la sustracción de joyas y enseres valorados en 10.000 euros

06 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de tres varones de 57, 55 y 30 años, como presuntos autores de un robo con fuerza ocurrido en una vivienda de la localidad de Hinojedo y denuncia falsa.

A mediados del mes de septiembre, la Guardia Civil tuvo conocimiento de un robo con fuerza en interior de una vivienda de la localidad de Hinojedo, perpetrado a plena luz del día, accediendo a la misma forzando una de las ventanas, sospechándose que alguno de ellos realizó funciones de vigilancia en el exterior de la propiedad. Por este robo se denunció la sustracción de joyas y enseres valorados en unos 10.000 euros.

Se pudo saber que los autores habían abandonado el lugar en un vehículo, consiguiéndose diferentes datos del mismo.

De las pesquisas realizadas por los agentes, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, siendo delincuentes habituales conocidos por la Guardia Civil. También se pudo averiguar que se había denunciado ante la Policía Nacional la sustracción del vehículo utilizado por los presuntos autores para huir del lugar. Dicha denuncia se presentó el mismo día del robo de la vivienda, determinando los investigadores de la Guardia Civil tras diferentes indicios, que se trataba de una denuncia falsa, no habiendo sido sustraído el citado vehículo.

Finalmente, entre el 24 de septiembre y el 02 de octubre, se localizaron y detuvieron a tres varones, como presuntos autores de los delitos reseñados.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Default ThumbnailLa Guardia Civil investiga al presunto autor del hurto de 1.500 kilos de cobre en una empresa de Reocín La doctora Carola García de Vinuesa recibe el I Premio Nacional de Medicina Marqués de Valdecilla Septiembre fue térmicamente normal y húmedo en CantabriaSeptiembre fue térmicamente normal y húmedo en Cantabria

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.