Detenidos los presuntos autores del robo en una vivienda de Hinojedo

Se había denunciado la sustracción de joyas y enseres valorados en 10.000 euros

06 octubre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de tres varones de 57, 55 y 30 años, como presuntos autores de un robo con fuerza ocurrido en una vivienda de la localidad de Hinojedo y denuncia falsa.

A mediados del mes de septiembre, la Guardia Civil tuvo conocimiento de un robo con fuerza en interior de una vivienda de la localidad de Hinojedo, perpetrado a plena luz del día, accediendo a la misma forzando una de las ventanas, sospechándose que alguno de ellos realizó funciones de vigilancia en el exterior de la propiedad. Por este robo se denunció la sustracción de joyas y enseres valorados en unos 10.000 euros.

Se pudo saber que los autores habían abandonado el lugar en un vehículo, consiguiéndose diferentes datos del mismo.

De las pesquisas realizadas por los agentes, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, siendo delincuentes habituales conocidos por la Guardia Civil. También se pudo averiguar que se había denunciado ante la Policía Nacional la sustracción del vehículo utilizado por los presuntos autores para huir del lugar. Dicha denuncia se presentó el mismo día del robo de la vivienda, determinando los investigadores de la Guardia Civil tras diferentes indicios, que se trataba de una denuncia falsa, no habiendo sido sustraído el citado vehículo.

Finalmente, entre el 24 de septiembre y el 02 de octubre, se localizaron y detuvieron a tres varones, como presuntos autores de los delitos reseñados.