  • 6 de octubre de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. Más de 1.400…

Close-up Of A Person’s Hand Using Cellphone While Driving A Car

Más de 1.400 personas fueron denunciadas en Cantabria por conducir utilizando el teléfono móvil

.
Digiqole Ad

La DGT realiza esta semana una campaña intensiva de control para evitar distracciones al volante

Close-up Of A Person’s Hand Using Cellphone While Driving A Car

    Santander, 6 de octubre de 2025.-

    La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha esta semana, del 6 al 12 de octubre, una campaña intensiva de vigilancia y control para evitar las distracciones al volante ya que son la causa el 18% de los siniestros viales y del 30% de los accidentes con víctimas mortales.

    Por ello, hasta 180 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Cantabria, junto a las policías locales, vigilarán todo tipo de distracciones tanto en las vías interurbanas como en las del ámbito urbano.

    Además, a la vigilancia a pie de carretera, se sumarán los medios automatizados de los que dispone la DGT, con 245 cámaras instaladas en las carreteras de todo el país, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

    Y es que, según los datos de la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras (ESRA-2023), los conductores españoles afirman tener baja consideración de respecto a los riesgos del uso del móvil.

    Dicho estudio recoge que el 22,2% de los conductores españoles reconocieron realizar llamadas telefónicas sin usar manos libres en el móvil frente a un 58,6 que sí lo usó; además, un 24,7 de los conductores reconoció leer mensajes de texto y seguir redes sociales mientras conducía.

    En esta misma campaña en octubre de 2024, en Cantabria se denunció a 202 conductores, 100 de los cuales fueron por conducir utilizando manualmente el teléfono móvil. Además, a lo largo de 2024 fueron denunciados en la comunidad un total de 1.432 personas por conducir utilizando el teléfono móvil.

    David Laguillo
    Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
    .

    También te puede interesar...

    En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo de CCOO y UGT en Santander - (C) Foto: David LaguilloUGT destaca que en Cantabria se destruye en septiembre el empleo muy temporal de los jóvenes en el verano CANTABRIA RADIO vuelve a estar "ilegalmente" bloqueada por las operadoras a instancias de LALIGACANTABRIA RADIO vuelve a estar «ilegalmente» bloqueada por las operadoras a instancias de LALIGA

    David Laguillo

    https://www.cantabriadiario.com

    David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

    1 Comment

    Comments are closed.

    © 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

    .