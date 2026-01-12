  • 12 de enero de 2026
  Diciembre fue cálido…

Diciembre fue cálido y seco en Cantabria

El Resumen Climatológico Mensual de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria (AEMET) refleja que diciembre resultó un mes cálido, con 7,4 ºC de temperatura media registrada en la región.

Esta cifra se encuentra 0,5 ºC por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020 que es de 6,9 ºC. Este mes se sitúa como el vigésimo segundo diciembre más cálido del
periodo 1961-2025.

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 11,4 ºC, valor 0,4 ºC por encima de la media climatológica de la serie para este mes (11,0 ºC). La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 3,3 ºC, valor 0,5 ºC por encima de la media climatológica de la serie para este mes (2,8 ºC).

En cuanto a la precipitación, diciembre resultó seco en promedio. Se recogieron 98,9 mm de precipitación, que equivale a un 25% inferior a lo esperado en un mes de diciembre, cuya media es de 131,4 mm. El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta el momento carácter seco, con 329,4 mm, un 21% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (419,5 mm).

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

