Santander reforzará el programa TEI en los colegios con la colaboración del Colegio de Psicólogos

Ayuntamiento y Colegio de Psicólogos reforzarán el programa contra el acoso escolar (TEI) y lo harán tras analizar el estado y el actual funcionamiento del programa en los diferentes centros educativos de la ciudad.

Así lo ha asegurado la alcaldesa, Gema Igual, tras mantener una reunión con Javier Lastra, que acaba de dejar su cargo de decano y de quien ha destacado su magnífico trabajo y su implicación en este proyecto que en Santander está implantado actualmente en 25 centros educativos y 51 etapas formativas.

Durante la reunión, en la que ha estado acompañada por la concejala de Infancia, Zulema Gancedo, Lastra ha agradecido a la alcaldesa el apoyo incondicional al programa, que tiene como objetivo modificar el clima y la cultura de los centros respecto a la convivencia, el conflicto y la violencia, desarrollando la empatía, la responsabilidad y el compromiso de los alumnos.

Igual ha destacado que para el desarrollo del programa es precisa la formación inicial de todos los agentes implicados, una formación estructurada y dirigida a los agentes educativos de dichos centros de Santander que se centra inicialmente en los equipos directivos, claustro de profesorado y familias para, posteriormente, poder extenderse a los monitores de actividades extraescolares y deportivas, así como a aquellas personas ligadas directa o indirectamente a la educación, como son los servicios sociales, policía, tutores.

Y ha recordado que Santander fue en 2022 el primer municipio en obtener el reconocimiento de ‘Ciudad TEI’ por su implicación en este ámbito.

Asimismo, durante la reunión, Lastra ha presentado un proyecto europeo pionero que encaja en el Plan del mayor y la soledad no deseada y para el que ha solicitado acompañamiento institucional.

Programa TEI

Es un programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar que implica a toda la comunidad educativa.

Se orienta a mejorar la integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y no violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean más satisfactorias.

Se basa en la tutorización emocional entre iguales y el respeto, la empatía y el compromiso son los pilares básicos de su desarrollo en los centros educativos:

• En Secundaria: Los alumnos de 3º son tutores emocionales de los de 1º.

• En Primaria: Los alumnos de 5º son tutores emocionales de los de 3º.

• En Infantil: Los alumnos de 5 años son tutores emocionales de los de 3 años.

• En Ciclos: Los alumnos de FPB son tutorizados por los de 2º de CFGM.

Hay tres equipos de trabajo, investigación y evaluación que tienen como objetivo el desarrollo y la innovación del PROGRAMA TEI. Están ubicados en el ICE de la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Santiago de Compostela y en la Universidad de Alicante, donde se encuentra el Equipo de evaluación y desarrollo.

El programa TEI inició su desarrollo teórico y estructural en el año 1999 a partir de la idea original de Andrés González Bellido; y su aplicación en centros educativos en el curso 2002-2003.

En la actualidad, en Santander son TEI 25 centros educativos y 51 etapas formativas: colegios Antonio Mendoza, José Arce Bodega, Menéndez Pelayo, Quinta Porrúa, Ángeles Custodios, Kostka, Las Esclavas, San Agustín, Miguel Bravo, Purísima Concepción, San Roque-Los Pinares, Elena Quiroga, Fuente de la Salud, Gerardo Diego, Santa María Micaela, Magallanes, Verdemar, El Sardinero, Obra Social Bellavista Julio Blanco, y los IES Alisal, José María de Pereda, Leonardo Torres Quevedo, Santa Clara, Villajunco y Augusto González Linares.