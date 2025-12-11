Dos detenidos como presuntos autores de la decapitación de dos perros

Se había comunicado por redes sociales la desaparición de los dos perros

Además, a los detenidos, se les considera presuntos autores de delitos de amenazas y daños.

11 diciembre de 2025.- La Guardia Civil de Cantabria, en el marco de la operación HEADDOG, ha procedido a la detención de dos varones de 64 y 18 años como presuntos autores de delitos de maltrato animal, amenazas y daños, hechos ocurridos en los términos municipales de Corvera de Toranzo y Santander.

El pasado mes de abril, el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Cantabria, inició una investigación al tener conocimiento del hallazgo del cuerpo decapitado de un perro y muy próximo la cabeza de otro distinto, en el término municipal de Corvera de Toranzo.

En las mismas fechas y de las indagaciones realizadas se averiguó que en Santander fue hallado en el interior de una furgoneta a la que habían fracturado el cristal, el cuerpo de un perro sin la cabeza, y en el término municipal de Corvera de Toranzo, la cabeza de otro en el interior de una bolsa, colgada de una portilla que daba acceso a una finca particular. El propietario de la finca, además, había recibido amenazas, resultando estar todos los hechos relacionados.

Los agentes continuaron con la investigación, logrando averiguar el vehículo que había sido utilizado para trasladar los restos de los perros, e identificando a los presuntos autores de los hechos.

Finalmente, a finales del pasado mes de noviembre, efectivos del SEPRONA en Cantabria, localizaron y procedieron a la detención de dos varones, como presuntos autores de maltrato animal con resultado de muerte, un delito continuado de amenazas y un delito de daños.