Cuatro de cada diez contratos firmados por jóvenes en noviembre han tenido una duración inferior a una semana, denuncia CCOO

El sindicato ha apuntado que el 71,43% de los contratos firmados en noviembre en Cantabria fueron temporales, un total de 8.545

Laura Lombilla: “La excesiva dependencia del sector servicios y las enormes dificultades de las personas menores de 30 años para acceder a empleos estables suponen un problema estructural”

En la imagen de archivo una manifestación del 1 de mayo en Santander – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha analizado los datos de contratación en Cantabria durante el mes de noviembre, que dejan un saldo de 3.417 contratos indefinidos -unas cifras muy similares al conjunto de 2025, donde este porcentaje es del 27,81%-, el 28,57% del total de contratos firmados, frente a 8.545 temporales, el 71,43%; de estos, el 37,23% fueron de duración inferior a una semana y el 57,30% a un mes.

En cuanto a la jornada, el 63,74% de contratos indefinidos firmados en noviembre han sido a jornada completa, mientras el 36,26% han sido a jornada parcial; de forma similar ha ocurrido en el caso de la contratación temporal, con un 64,58% de contratos a jornada completa y un 35,42% parciales. Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, ha apuntado que la parcialidad de las jornadas “sigue siendo un problema en nuestro mercado de trabajo, especialmente para las mujeres, a las que golpea de forma más llamativa porque aglutinan el 66,83% de contratos indefinidos firmados a jornada parcial, 691, y el 68,02% de los nuevos contratos temporales, 2.059”.

Una situación a la que tampoco son ajenas las personas menores de 30 años que, si bien cuentan con porcentajes de contratación indefinida similares a la media de la comunidad –con un 27,75% de contratos indefinidos firmados en noviembre, 1.211-, “adolecen de una extrema temporalidad en sus contratos y, por ello y porque es un colectivo con muchas dificultades en el empleo, en este momento centran nuestra preocupación, por lo que se hace fundamental renovar el plan de empleabilidad joven para reactivar sus posibilidades de empleo”, ha advertido Lombilla.

En cifras, más de cuatro de cada diez contratos temporales firmados por jóvenes, el 40,09%, han tenido una duración inferior a una semana, “un fenómeno que pone de manifiesto la excesiva dependencia del sector servicios y las enormes dificultades de las personas menores de 30 años para acceder a empleos estables, ya que los vaivenes de entrada y salida del mercado de trabajo se han convertido en un problema estructural”, ha remarcado Lombilla. El sindicato ha apuntado que abordar este problema es fundamental para permitir a la juventud “planificar su futuro sin verse obligada a dejar Cantabria en busca de oportunidades, una fuga de talento que no nos podemos permitir”.