Dos detenidos por robar 70 kilos de cable de cobre en Val de San Vicente

El cobre procedía de un tendido de telefonía en Val de San Vicente

Además de recuperar el cable, se han intervenido diferentes herramientas para cortar el cableado, guantes, prendas para ocultar el rostro, así como útiles para extraer combustible de vehículos

28 enero de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la detención de un varón y una mujer, de 24 y 36 años de edad y vecinos de Torrelavega y Santander, respectivamente, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de unos 70 kilos de cableado de cobre procedente de un tendido de telefonía que se encuentra fuera de uso.

Durante la madrugada del pasado 27 de enero, una patrulla de la Guardia Civil que prestaba servicio preventivo en evitación de hechos delictivos contra el patrimonio, observó la presencia de un vehículo que les infundió sospechas en Val de San Vicente, siendo interceptado en la zona de los Tánagos.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron dos grandes rollos de cableado de tendido de telefonía, no pudiendo acreditar su legítima propiedad, las dos personas que se encontraban en el vehículo.

Igualmente, dentro del mencionado vehículo, se hallaron herramientas para el corte de cableado y otros elementos susceptibles de ser utilizados para la extracción de combustible de camiones u otros vehículos o maquinarias. También se intervinieron guantes y prendas para ocultar el rostro.

Posteriormente se pudo determinar que el cable localizado, de unos 70 kilos de peso, procedía de un tendido de telefonía actualmente en desuso en Val de San Vicente.

Finalmente, estas dos personas fueron detenidas y trasladadas a las dependencias de la Guardia Civil del Puesto de San Vicente de la Barquera para la instrucción de las correspondientes diligencias.

