Varias calles céntricas de Santander se cortarán al tráfico el jueves por la manifestación con tractores

El Ayuntamiento recomienda evitar la zona más afectada por el paso de los tractores y señala que los cortes de calzada quedarán restablecidos al tráfico, una vez la manifestación haya superado el cruce o zona de influencia de las citadas calles

La Oficina de Coordinación de la Policía Local de Santander informa de varios cortes de tráfico temporales que afectarán mañana al mediodía y primera hora de la tarde por la manifestación con tractores.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha informado de que la manifestación será en horario de 11.30 a 15.00 horas con los siguientes itinerarios: De entrada a la ciudad a través de Eduardo García del Rio, Glorieta Valdecilla Sur, Jerónimo Sainz de La Maza, Glorieta Cuatro Caminos, Alta, Ruamayor, Jesús de Monasterio, Calvo Sotelo y Alfonso XIII.

Una vez finalizada la concentración en Alfonso XIII, los vehículos manifestantes realizarán un cambio de sentido en el Paseo de Pereda, continuando por Calvo Sotelo, Jesús de Monasterio, San Fernando, Glorieta Cuatro Caminos (Túnel), Avenida Valdecilla, Cajo, Campogiro, Camarreal y Barrio Ojaiz.

En este sentido, las calles que quedarán cortadas son, de 12.00 a 13.00 horas, Jerónimo Sainz de la Maza, Montevideo, Padre Rábago, calle Alta, todas las transversales de la calle Isaac Peral con salida a la calle Alta, Cuesta de las Ánimas, Fernández de Isla, Obispo Sánchez Castro, Ruamayor, Ruamenor, Cuesta del Hospital y Garmendia.

Y de 13.00 a 15.00 horas, quedarán cortadas Jesús de Monasterio hasta Pasaje de Peña, Isabel II, Calvo Sotelo y Lealtad.

Finalmente, de 14.45 a 15.30 horas, estarán cortadas Cervantes, San Fernando, Perines, Valderrama, Valdecilla (sentido Cajo), Rosa, Torres Quevedo, Segundo López Vélez y Cajo.

Castillo ha recordado que los horarios de los cortes son provisionales ya que dependerán del transcurrir de la caravana.