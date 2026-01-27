Detenido por falsificar recetas

Una doctora, perteneciente al Ilustre Colegio de Médicos de Cantabria, denunció que alguien había falsificado una receta que ella no había realizado y en la que figuraba su sello oficial de Colegiada

El sospechoso cuya ocupación laboral guardaba relación con el ámbito sanitario, supuestamente llegó a falsificar, al menos, 90 recetas del Servicio Cántabro de Salud, en las que figuraban ocho médicos diferentes y tres pacientes distintos

27-enero-2026. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de falsedad documental y estafa, que venía desarrollando desde el año 2023. Esta persona siempre acudía a las mismas farmacias para que le dispensaran ciertos medicamentos que requerían prescripción médica, presentando las recetas en formato papel, forma poco utilizada para la suministración de ese tipo de medicamentos.

Inicio de la intervención: denuncia de una víctima

En septiembre de 2025, se acercaba hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, una doctora, perteneciente al Ilustre Colegio de Médicos de Cantabria, para denunciar que alguien había falsificado una receta que ella no había realizado y en la que figuraba su sello oficial de Colegiada. Añadía, que había tenido conocimiento de esa circunstancia a través del Ilustre Colegio de Médicos, desde donde la informaron que una persona había presentado una receta sospechosa de haber sido falsificada.

Tras esa comunicación, la facultativa comprobó que el tipo de letra y la firma que aparecían en la receta no eran suyas, además que ella no había prescrito el medicamento que aparecía en la misma, ni tampoco era paciente suyo la persona destinataria. Respecto al sello, señalaba que sí parecía el que utilizaba, si bien nunca se lo habían sustraído ni lo había extraviado.

Investigación Policial

Una vez presentada la denuncia, agentes de Policía Nacional especializados en ese tipo de delitos, iniciaron una investigación policial con el fin de esclarecer los hechos e informar a la Autoridad judicial competente.

Durante los siguientes meses, los investigadores realizaron numerosas diligencias de investigación, con la activa colaboración del Área de Inspección y Evaluación, perteneciente a la Dirección General de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital.

Según avanzaba la investigación, los agentes comprobaron que una persona había acudido en varias ocasiones a las mismas farmacias, en las que presentaba recetas originales con indicios de falsificación, todas ellas en formato papel, para retirar los fármacos, siendo un comportamiento y formato poco habitual para la dispensación de este tipo de medicamentos.

La investigación policial dio sus frutos, logrando identificar al presunto autor de los hechos investigados, cuya ocupación laboral guardaba relación con el ámbito sanitario, de lo que supuestamente se aprovechó para falsificar al menos 90 recetas del Servicio Cántabro de Salud, en las que figuraban ocho médicos diferentes y tres pacientes distintos.

Detención y puesta a disposición judicial del investigado

Finalizadas las diligencias de investigación, tras ser constatados los hechos denunciados e identificado su presunto responsable, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del investigado, siendo puesto posteriormente en libertad una vez recibido en declaración, previa advertencia de la obligación legal de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando fuera requerido para ello.

Cabe resaltar, que el Servicio Cántabro de Salud ha tenido que sufragar más de 600 euros de medicamentos dispensados de manera fraudulenta.