Dos detenidos por un robo con violencia en Colindres

A la víctima le sustrajeron una tarjeta bancaria, con la que se pagó en una gasolinera, en comida a domicilio y otros gastos en varios establecimientos

10 marzo de 2026.- La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a detener a dos varones de 19 y 20 años, vecinos de Colindres, como presuntos autores de delitos de robo con violencia e intimidación, lesiones y estafa, ocurridos a mediados del pasado mes de febrero en la citada localidad.

La Guardia Civil tuvo conocimiento mediante denuncia, que en la localidad de Colindres se había agredido a un varón para sustraerle una tarjeta bancaria, siendo trasladado en vehículo hasta otro punto del núcleo urbano, donde fue abandonado.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Laredo, se hizo cargo de la investigación, pudiendo averiguar que poco tiempo después los presuntos autores utilizaron la tarjeta bancaria sustraída de forma fraudulenta en varios establecimientos. Realizaron compras de comida a domicilio, adquirieron productos en diversos establecimientos y repostaron combustible en una gasolinera.

De las pesquisas realizadas, se logró identificar a dos varones como presuntos autores, y una vez localizados, fueron detenidos, instruyéndose las correspondientes diligencias por los hechos relatados.

