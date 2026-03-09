La jueza del caso Novo Banco pide refuerzos y acuerda nuevas diligencias

Es una causa compleja jurídicamente, con más de cien afectados, decenas de abogados intervinientes y millones de euros de perjuicio económico

La Sala de Gobierno informó favorablemente del refuerzo de un funcionario para dedicarse exclusivamente a la causa y derivó la petición a la Dirección General de Justicia, que es la competente para aprobarlo

Los magistrados de Instrucción de Santander han acordado eximir de parte del reparto a la magistrada de la Plaza n.º 1 debido al volumen de trabajo que tiene que asumir

La juez acuerda prorrogar la instrucción, dos testificales pedidas por las partes y que la CNMV emita un informe ante las contradicciones de los informes de Vigilancia Aduanera y Novo Banco

Santander, 9 de marzo de 2026.-

La magistrada titular de la Plaza n.º 1 del Servicio de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander asumió el pasado viernes el caso Novo Banco y ya ha acordado nuevas diligencias encaminadas a finalizar la instrucción.

Además, ha solicitado un refuerzo consistente en un funcionario del cuerpo de Gestión Procesal que pueda asumir de forma exclusiva y excluyente esta causa, que lleva seis años de tramitación, tiene más de cien afectados, decenas de abogados intervinientes y millones de euros de perjuicio económico.

La petición de un refuerzo ya la realizó el pasado mes de enero la magistrada que llegó a la Plaza n.º 3, donde se ha llevado la instrucción de esta causa desde su inicio en marzo de 2020. Posteriormente esta magistrada se abstuvo y ahora asume la instrucción la titular de la Plaza n.º 1.

El refuerzo solicitado fue informado favorablemente por la Sala de Gobierno el pasado 6 de febrero y derivado a la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria, que es la competente para aprobarlo.

La magistrada de la Plaza n.º 1, en línea con aquella petición, la ha reiterado a la directora del Servicio de Tramitación del Tribunal de Instancia de Santander.

Además, debido al volumen de trabajo que la titular de la Plaza n.º 1 ahora tiene que asumir, la pasada semana los magistrados de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander acordaron eximirla de parte del reparto de asuntos.

Nuevas diligencias

En las resoluciones dictadas por la Plaza n.º 1 en el procedimiento de Novo Banco se acuerda prorrogar la instrucción y también la práctica de diligencias solicitadas por las partes.

En concreto, la juez tomará declaración como testigo al director de Gestión de Riesgos de Novo Banco -al ser la responsabilidad de tal entidad una de las cuestiones controvertidas-, y al funcionario que emitió el informe de Vigilancia Aduanera en 2021, por resultar de especial relevancia.

Junto a ello, solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que emita un informe pericial ante la “evidente divergencia” que se aprecia entre las conclusiones del informe de Vigilancia Aduanera y el aportado por Novo Banco relativos a la práctica en la inversión de productos de derivados desplegada por el investigado.

Por otro lado, la magistrada pide a Abanca que informe del tipo de contrato que ha suscrito con Novo Banco con el fin de conocer si el mismo “pudiera tener algún tipo de trascendencia o incidencia a los efectos de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la presente causa”.

Finalmente, y para facilitar la labor de la instructora, se pide a los perjudicados que aclaren la cantidad que solicitan en concepto de responsabilidad civil, y a Novo Banco que indique los informes que ha aportado para cuestionar las cuantías indemnizatorias que piden ciertos perjudicados.