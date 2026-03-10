Dos detenidos por un robo con violencia en una farmacia de El Alisal

Usaron un cuchillo de grandes dimensiones y un machete

10-marzo-2026.- Agentes de Policía Nacional atribuyen a dos hombres la comisión de un robo con intimidación llevado a cabo en una farmacia, en el que ambos habrían utilizado armas blancas para ello, concretamente un cuchillo de grandes dimensiones y un machete.

Investigación policial

El suceso tuvo lugar sobre las 21:30 horas del pasado 7 de diciembre, cuando dos hombres encapuchados, irrumpieron en una farmacia de la zona de El Alisal, intimidando a la trabajadora y a unos clientes que se encontraban en el interior de la misma, exhibiendo armas blancas de grandes dimensiones, concretamente un cuchillo y un machete. Mientras uno de ellos permanecía vigilante en el umbral de la puerta de acceso al local, el otro se dirigió, primero hacia la empleada del negocio, exigiéndole la recaudación de la caja registradora, y seguidamente a dos clientes a los que conminó a que le entregasen el dinero que portasen. Finalmente, los dos individuos huyeron del lugar sin conseguir botín alguno. Otros dos empleados que se hallaban en la zona de la rebotica, pudieron avisar rápidamente a la Policía Nacional de lo que estaba sucediendo.

Instantes después de recibir en el CIMACC 091 (Centro Inteligente, de Mando, comunicación y Control) la alerta relativa a la comisión de un robo con intimidación en la mencionada farmacia, se personaron en el lugar dotaciones de Policía Nacional, que se encargaron de recabar información sobre el suceso, así como la patrulla de la zona con fines de localizar y detener a los presuntos autores, sin obtener resultado.

A partir de ese momento, se inició una investigación por agentes especialistas en esa modalidad delictiva, que comenzaron la práctica de múltiples diligencias tendentes a esclarecer lo sucedido, así como identificar y detener a los presuntos autores.

Durante el curso de la investigación, a través de los cauces de coordinación establecidos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los investigadores tuvieron conocimiento de otros robos con violencia o intimidación perpetrados en distintos puntos de la región, cuyo “modus operandi” coincidía con el ocurrido en la farmacia, lo que aportó información relevante a los investigadores.

Finalmente, las diligencias policiales practicadas permitieron la identificación de los presuntos autores del robo con intimidación investigado, así como constatar que ambos se encontraban internos en un Centro Penitenciario, por lo que los responsables de la investigación se personaron en dicho lugar, donde les imputaron su supuesta participación como autores del robo con intimidación de la farmacia.