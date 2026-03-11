Nos toman el pelo: el petróleo baja pero los combustibles siguen subiendo en las gasolineras españolas

La picaresca hace que los consumidores en España sufran subidas injustificadas del diésel y la gasolina

El petróleo sigue a la baja en las últimas horas, pero en las gasolineras españolas los combustibles siguen subiendo.

Después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump, que aseguró que la guerra en Irán está «prácticamente terminada», el mercado reaccionó con bajadas inmediatas del precio del barril de petróleo Brent. Pero, lejos de bajar, tanto el diésel como la gasolina tienen los precios desbocados en España.

El barril bajó un 6% situándose de nuevo en 90 dólares el barril, pero todas las gasolineras españolas siguen con los precios desbocados. No hay justificación para las subidas: el combustible que se vende ahora ni siquiera es el afectado por la guerra en Irán, porque es carburante anterior, así que la única explicación posible para las subidas reside, nuevamente, en la picaresca para asaltar el bolsillo de los consumidores.