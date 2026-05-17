  • 17 de mayo de 2026
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EDITORIAL-. Bulgaria gana Eurovisión 2026 en una edición deslucida por la participación de Israel

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Lourdes Maldonado con el mensaje que RTVE mostró sobre el festival de Eurovisión
Lourdes Maldonado con el mensaje que RTVE mostró sobre el festival de Eurovisión

“El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para la indiferencia. Paz y justicia para Palestina”, es el mensaje que RTVE mostró el sábado, a cargo de la periodista Lourdes Maldonado, en protesta por la participación de Israel, que ha cometido «genocidio en Gaza», según la ONU.

TVE no participa en Eurovisión por primera vez desde 1961. La presencia de Israel no solo generó la ausencia de España, sino otros países como Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, que también se retiraron en protesta por la guerra en Gaza.

Así las cosas, esta es la edición con menos países participantes, ya que tan solo 35 naciones han asistido.

“Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”, declaró la presidenta de la Comisión de la ONU, Navi Pillay.

La ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que, además, «es importante señalar que los acontecimientos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 no se han producido de forma aislada. Fueron precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su reemplazo».

Bulgaria ha ganado Eurovisión, pero el mayor concurso musical ha perdido con la ausencia de España la tercera mayor audiencia televisiva, todo en defensa de la dignidad por encima del dinero.

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