El cortometraje «Creation», del cántabro David Laguillo, seleccionado en el festival Filmmaker Sessions 5 de Reino Unido

La obra audiovisual, de tan solo 01.24 minutos de duración, es un acercamiento experimental a la Creación.

El cortometraje «Creation», dirigido por el cántabro David Laguillo, ha sido seleccionado en el festival Filmmaker Sessions 5, organizado por Lift-Off Global Network y ubicado en los míticos Pinewood Studios en Reino Unido.

La obra audiovisual pretende, con un estilo experimental, reflejar la creación a través de la filmación de reflejos solares, que habitualmente son descartados en la sala de montaje, mientras que en «Creation» se incorporan a la narración como elemento trascendental, acompañado de nubes.

Todo el cortometraje está filmado a pulso con una cámara réflex y un teleobjetivo, utiliza un lenguaje cinematográfico alejado de la narración estandarizada, y además la obra se acompaña de música original a cargo también del propio director.

«Creation» también ha sido admitido en el XVII Premio de Cortos Cinematográficos de Radio Nacional de España (RNE) y se puede ver en este enlace https://rneaudio.rtve.es/play/audios/concurso-de-cortos-rne/creation/17020791/