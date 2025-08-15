Edy Asenjo lleva «Gorila, la jaula humana» al mayor espacio cultural de latinoamérica y regresa a Cantabria este otoño

Foto: Ricardo López Blanco.

El singular monólogo tragicómico «Gorila, la jaula humana», adaptación irreverente de Edy Asenjo de «Informe para una Academia» de Franz Kafka, viajará a Buenos Aires para ofrecer tres funciones los días 22, 23 y 24 de agosto en el Palacio de la Libertad, ubicado en el barrio de San Nicolás, el mayor espacio cultural de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo.

Con esta parada en un hito destacado de la gira internacional de la obra, se lleva así la propuesta que mezcla comedia y drama e incluye proyecciones, música de los 80, karaoke, canciones, bailes y la participación activa del público, ofreciendo una ‘experiencia teatral única’, afirma la organización.



Tras un preestreno en el Teatro Raúl Alegría y su estreno absoluto en Aranjuez, la obra llegó a Cantabria en abril para participar en Santander Escénica, organizada por la Fundación Santander Creativa, donde cosechó excelentes críticas y una cálida acogida del público local.

La producción es completamente independiente, sin ningún tipo de ayuda pública, y marca el nacimiento de LOS GUAYS, la nueva productora de espectáculos creada por Alejandra Bedia y Edy Asenjo, que apuesta por propuestas innovadoras, irreverentes y cercanas al público y con fuerte presencia de otras disciplina artísticas.



Este tándem ha proporcionado al mundo de la cultura en Cantabria algunas noticias diferenciales a lo largo de su trayectoria como la creación en 2014 del espacio de teatro de cámara EL PRINCIPAL, vivienda en el centro de Santander que ofrece teatro de cámara para grupos reducidos.



La puesta en escena combina la dirección artística de Edy Asenjo con la determinante labor en dirección técnica de Alberto Martínez y Raúl León, quienes, con el uso de luces láser y proyecciones, confieren al clásico de Kafka una estética postmoderna, que mezcla tradición y contemporaneidad en un espectáculo visualmente impactante.



La función en Buenos Aires será especialmente emotiva para Luis Mottola, oriundo de la ciudad, quien regresa a su casa gracias a GORILA, LA JAULA HUMANA. Actor de reconocida trayectoria internacional, Mottola ha participado en series de televisión como Los Simuladores, El Internado y El Marginal, así como en películas importantes, incluyendo la saga de El mito de Bourne, Nueve reinas y El secreto de sus ojos. Su regreso a Buenos Aires permite a los espectadores locales reencontrarse con un intérprete de proyección global en un proyecto teatral independiente y audaz.



Tras su paso por Buenos Aires, GORILA, LA JAULA HUMANA regresará a Cantabria en otoño, en el marco del ciclo La Cultura a Escena, que llevará la obra a diferentes municipios de la región, ofreciendo nuevas funciones para que el público cántabro pueda revivir esta experiencia teatral muy tecnológica y participativa.