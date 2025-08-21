El 112 recibe 183 llamadas y gestiona 95 incidencias en dos horas por las intensas lluvias

Se corresponden, en su mayoría, con balsas de agua en la vía pública e inundaciones en locales, garajes y viviendas

Santander- 21.08.2025

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado, entre las 07:30 y las 09:30 horas del día de hoy, un total de 95 incidencias derivadas de 183 llamadas relativas a las fuertes lluvias registradas en el litoral, que han provocado la activación del aviso rojo por este fenómeno por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los incidentes registrados se corresponden, en su mayoría, con acumulaciones de agua en la vía pública y la red viaria; inundación de garajes, naves, locales y viviendas, y arquetas levantadas.

Hasta las 15:00 horas estará vigente en el litoral el aviso naranja por este fenómeno. Se espera hasta entonces una precipitación acumulada de 90 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Recomendaciones

Ante la posible persistencia de intensas lluvias el 112 del Gobierno de Cantabria insta a los ciudadanos a retirar del exterior de los domicilios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

Si se produjera cualquier tipo de incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.