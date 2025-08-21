  • 23 de agosto de 2025
  1. Home
  2. Portada
  3. El 112 recibe…

El 112 recibe 183 llamadas y gestiona 95 incidencias en dos horas por las intensas lluvias

.

Se corresponden, en su mayoría, con balsas de agua en la vía pública e inundaciones en locales, garajes y viviendas

Santander- 21.08.2025

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado, entre las 07:30 y las 09:30 horas del día de hoy, un total de 95 incidencias derivadas de 183 llamadas relativas a las fuertes lluvias registradas en el litoral, que han provocado la activación del aviso rojo por este fenómeno por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los incidentes registrados se corresponden, en su mayoría, con acumulaciones de agua en la vía pública y la red viaria; inundación de garajes, naves, locales y viviendas, y arquetas levantadas.

Hasta las 15:00 horas estará vigente en el litoral el aviso naranja por este fenómeno. Se espera hasta entonces una precipitación acumulada de 90 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Recomendaciones

Ante la posible persistencia de intensas lluvias el 112 del Gobierno de Cantabria insta a los ciudadanos a retirar del exterior de los domicilios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; revisar canalones y desagües; no estacionar vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; circular, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y aumentar la prudencia al volante.

Si se produjera cualquier tipo de incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

David Laguillo
Últimas entradas de David Laguillo (ver todo)
.

También te puede interesar...

Reabre el teleférico de Fuente Dé y los incendios continúan controlados en el territorio leonés donde interviene el operativo cántabro

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia

1 Comment

Comments are closed.

© 2009- 2025 CANTABRIA DIARIO. Todos los derechos reservados. CONTACTO Twitter.com/cantabriadiario Facebook.com/cantabriadiario Notas de prensa y convocatorias: noticias@cantabriadiario.com Publicidad: publicidad@estorrelavega.com Calle Julián Ceballos 6, Entresuelo, Oficina 4 39300 Torrelavega Lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas) Teléfono: 942394881 POLÍTICA DE PUBLICIDAD Este periódico rechaza anuncios de contactos y/o servicios relacionados con la prostitución o explotación sexual; productos o servicios relacionados con las ciencias ocultas y pseudociencias; servicios o productos “milagro”; productos y servicios sanitarios no verificados por las autoridades sanitarias y esquemas de venta multinivel y/o piramidales. Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento expreso para la aceptación de las mencionadas cookies. Para más información, pinche en AVISO LEGAL/QUIÉNES SOMOS (C) CANTABRIA DIARIO ES UNA MARCA REGISTRADA -- AVISO LEGAL -- Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin tener la autorización previa, expresa y por escrito del editor, incluyendo el uso directa o indirectamente comercial en forma de reseñas, resúmenes, o extractos de prensa, a lo que se manifiesta oposición expresa. Copyright © 2009-2025 CantabriaDiario.com Cantabria Diario es una marca registrada - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN SIN PERMISO PREVIO - Reglamento General de Protección de Datos / Política de Privacidad

.