Detenido por grabar a mujeres sin permiso

La Policía Nacional lo ha detenido por delito de descubrimiento y revelación de secretos porque grababa a sus víctimas sin su conocimiento ni consentimiento

Las grabaciones que se le han intervenido en su teléfono móvil, muestran una clara progresión en su comportamiento delictivo

Comenzó fotografiando a mujeres en plena vía pública, pasando a realizarlo en zonas comunes de un gimnasio y llegando a fotografiar a personas desnudas en las duchas individuales del vestuario mixto de un gimnasio

22-agosto-2025. La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto autor en un delito de descubrimiento y revelación de secretos, que cometió tras grabar a personas en el instante en que se duchaban en un gimnasio, careciendo de cualquier autorización.

Inicio de la investigación

En la mañana del domingo 3 de agosto, se recibía en el CIMACC-091 (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) de la Policía Nacional, la llamada de una chica desde los vestuarios de un gimnasio, sito en Santander, la cual informaba que cuando se encontraba duchándose en una cabina individual de las existentes en el vestuario mixto del centro deportivo, al desviar la mirada hacia el techo, pudo observar que a través del hueco que hay en la parte superior entre las cabinas individuales, había un teléfono móvil con las cámaras orientadas hacia ella, aportando la descripción concreta de la forma y color del dispositivo, así como que había comenzado a gritar, pudiendo escuchar como alguien abandonaba la cabina individual contigua a la suya, lugar donde había visto el teléfono.

Inmediatamente, la mujer procedió a llamar a la Policía, vistiéndose rápidamente y dirigiéndose al exterior del vestuario, donde instantes después se entrevistó con los agentes de una patrulla de la Policía Nacional, a quiénes comentó lo sucedido.

Por su parte, los funcionarios, además de informar a la requirente de la conveniencia de presentar denuncia, lo que hizo instantes después, pudieron comprobar la identidad del resto de personas que se encontraban en el gimnasio en esos momentos, ante la posibilidad que el autor de los hechos no se hubiera marchado del local, pudiendo observar que uno de los usuarios del centro mostraba una actitud esquiva ante los Policías.

A partir de ese momento, los agentes expertos en la investigación de este tipo de delitos se hicieron cargo de este hecho, analizando toda la información obtenida por los agentes intervinientes en el lugar del suceso, así como los datos facilitados por la denunciante. El resultado obtenido de ese análisis operativo, unido al estudio de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del gimnasio, permitió a los investigadores la plena identificación del presunto autor de los hechos denunciados.

Obtenida una importante carga indiciaria sobre la presunta autoría del ilícito denunciado, en la mañana del día 13 de agosto, previa obtención de la preceptiva autorización judicial, se llevó a cabo una diligencia de entrada y registro en el domicilio de la persona investigada, situado en Santander, para la búsqueda e intervención de elementos probatorios del delito, en cuyo desarrollo se procedió a la detención de esta persona, incautándole su teléfono móvil.

Durante la práctica de esa diligencia, se pudo constatar que ese terminal telefónico poseía varias fotografías de mujeres, supuestamente captadas sin su conocimiento ni autorización. Entre las imágenes, algunas habían sido tomadas en la vía pública, otras en zonas comunes de un gimnasio y las más recientes, tomadas en el mismo lugar donde se inició la investigación, los vestuarios mixtos de ese centro deportivo; en estas últimas imágenes se puede apreciar que utiliza el mismo “modus operandi” que había mencionado la denunciante.

El posterior estudio de las imágenes contenidas en el teléfono móvil del investigado, permitieron identificar plenamente a una nueva víctima, que posteriormente presentaría denuncia, cuya fotografía había sido tomada cuando se estaba duchando.

Puesta a disposición policial

El investigado que fue denunciado como presunto autor de delito de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, fue trasladado hasta la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde una vez finalizadas las correspondientes actuaciones policiales y concluido el atestado, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Santander, en funciones de guardia, donde se acordó su puesta en libertad provisional, con la imposición de medidas cautelares, entre la que se encuentra una orden de alejamiento del gimnasio en cuestión.