El 112 recibe 52 llamadas y gestiona 24 incidencias provocadas por el fuerte viento

Están activos para hoy los avisos rojo y naranja por costeros y amarillo por viento en toda Cantabria

Temporal en Cantabria – (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado, entre el inicio general de los adversos la pasada medianoche y las 07:00 horas del día de hoy, un total de 24 incidencias derivadas de 52 llamadas relativas al fuerte viento que azota la Comunidad.

La mayoría de los incidentes se concentran en la franja litoral y se corresponden con ramas y árboles caídos, daños o desplazamiento de mobiliario urbano y afección de señalética.

Adversos para hoy

La AEMET mantiene activado para el día de hoy en Cantabria aviso rojo por costeros entre las 08:00 y las 11:00 horas. Se espera para este periodo temporal mar combinada del noroeste de 7 a 8 metros, y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), localmente de 75 a 88 kilómetros por hora

(fuerza 9) mar adentro.

El resto de la jornada el litoral estará en aviso naranja por el mismo fenómeno. La previsión es de viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), localmente de 75 a 88 kilómetros por

hora (fuerza 9) mar adentro, y mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros.

Pasado este nivel de riesgo se rebaja la peligrosidad, bajando el aviso a nivel amarillo entre el final de la jornada de mañana y las 08:00 horas del viernes, por mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Toda la Comunidad está también en aviso amarillo por fuerte viento hasta las 10:00 horas en Liébana, centro, valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro, ampliándose en el litoral hasta las 16:00 horas. La previsión es de viento del oeste y noroeste de 80 kilómetros por hora en la Cantabria del Ebro y Liébana, y de 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde.

Recomendaciones

Ante la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

